´Horrores del sueño americano´

Esa cifra es casi el doble de los cruces registrados en 2021, cuando alcanzaron 133.000 y fueron realizados principalmente por haitianos, indicó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un informe divulgado el martes desde Ginebra y que se sustenta en los registros de las autoridades migratorias de Panamá.

Este flujo por la jungla del Darién —una provincia apartada de Panamá— lleva más de una década, pero el año pasado registró un drástico giro con el fuerte incremento de venezolanos que decidieron utilizar esa ruta en ocasiones mortal o por las costas panameñas para llegar a Estados Unidos. En total, de acuerdo con el informe, cruzaron 150.327 venezolanos, lo que contrasta con los casi 3.000 que lo hicieron en 2021.

También llama la atención que el flujo de ecuatorianos pasó de 330 a 29.356 en 2022. A esas nacionalidades siguieron los haitianos (22.435), cubanos (5.961) y otras decenas provenientes de países de África y Asia golpeados por la pobreza y años de violencia y conflictos armados.

"No sé que vamos a ver en este 2023, (pero) creo que es muy difícil llegar a la misma cifra (del año pasado) porque cambiaron las cosas desde octubre", señaló a The Associated Press el jefe de misión de la OIM en Panamá, Giuseppe Loprete.