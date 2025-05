El poderoso Starship pierde control y estalla

BOCA CHICA, Texas.- Luego de dos intentos que terminaron en explosiones, SpaceX lanzó nuevamente su cohete Starship el martes por la noche, pero no logró los objetivos principales debido a que la nave espacial perdió el control y se desintegró.

El cohete de 123 metros (403 pies) despegó en su novena demostración desde Starbase, el sitio de lanzamiento de SpaceX en el extremo sur de Texas.

Starship´s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy is boosting back towards its splashdown site and preparing for its high angle of attack entry pic.twitter.com/aQBwsvSrl0