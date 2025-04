Aterrador tiroteo en escuela secundaria

DALLAS, Texas.- Un tiroteo en una escuela secundaria de Dallas dejó el martes cuatro estudiantes heridos y atrajo una fuerte respuesta policial al campus, donde las autoridades dijeron que habían identificado a un sospechoso, pero no habían realizado un arresto.

Tres de los estudiantes sufrieron heridas de bala y el cuarto resultó lesionado en la parte inferior del cuerpo, según el Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas. Añadió que se enviaron unidades a la Escuela Secundaria Wilmer-Hutchins poco después de las 13:00 horas, y que los cuatro estudiantes, todos varones, fueron trasladados a hospitales con heridas graves, pero que no ponen en riesgo su vida.

"Francamente, esto se está volviendo demasiado familiar. Y no debería serlo", dijo Stephanie Elizalde, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Dallas, en una conferencia de prensa.

Christina Smith, jefa de policía adjunta del Distrito Escolar Independiente de Dallas, dijo en la conferencia de prensa que no tenía información sobre qué fue lo que condujo al tiroteo. Aunque señaló que la policía había identificado a un sospechoso, no proporcionó otros detalles, incluido si las autoridades conocían el paradero del sospechoso.

Los tres estudiantes que sufrieron heridas de bala tenían entre 15 y 18 años, pero se desconoce la edad de la persona que resultó con una "lesión musculoesquelética", dijo el Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas.

Los funcionarios del distrito escolar y la policía dieron pocos detalles durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo varias horas después del tiroteo, el cual atrajo a un gran número de policías y otros elementos de seguridad al campus, de aproximadamente 1.000 estudiantes.

"Sé que hay muchas preguntas y no vamos a tener todas las respuestas ahora mismo porque parte de la información será imprecisa", declaró Elizalde.

Las autoridades dijeron que otros estudiantes y sus padres se reunieron sin incidentes después de que los alumnos fueron evacuados horas antes. Imágenes aéreas de canales de televisión mostraban varios vehículos de la policía en el complejo escolar la tarde del martes.

Elizalde dijo que la escuela permanecerá cerrada el resto de la semana, pero que se pondrán consejeros a disposición de los estudiantes.

Smith dijo que el arma no ingresó a la escuela durante el "horario regular de entrada". Afirmó que "No fue una falla de nuestro personal, de nuestros protocolos, de las máquinas que tenemos". Subrayó que por el momento no podía dar más detalles.

Shauna Williams, quien tiene dos hijos que asisten a esa escuela, señaló después del tiroteo que ahora contempla la posibilidad de educarlos en casa. En la misma escuela, un estudiante le disparó a otro en la pierna en abril pasado.

"No puedo seguir pasando por esto como madre", declaró a la cadena de televisión KDFW. "Te digo, es muy aterrador pensar en perder a tu hijo, a tus hijos".

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en un comunicado que "Nuestros corazones están con las víctimas de este acto de violencia sin sentido" .