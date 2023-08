NASA reanuda contacto con la sonda Voyager 2

CABO CAÑAVERAL, Florida

La sonda espacial Voyager 2 de la NASA reanudó el viernes sus comunicaciones con la Tierra después de que los controladores de la misión corrigieran un error que derivó en semanas de silencio.

Adentrándose cada vez más profundamente en el espacio interestelar a miles de millones de kilómetros de distancia, la Voyager 2 dejó de comunicarse hace dos semanas. Los controladores enviaron la orden equivocada a la nave de 46 años de edad y con ello inclinaron su antena en otra dirección que no era la de la Tierra.

El miércoles, la Red del Espacio Profundo de la NASA envió una nueva orden con la esperanza de reorientar la antena, para lo que recurrió al transmisor de mayor portencia en la enorme antena parabólica en Australia. La antena del Voyager 2 sólo requería una modificación de apenas 2 grados en su orientación.

La orden tardó más de 18 horas en llegar a la Voyager 2 --que se encuentra a más de 19.000 millones de kilómetros (12.000 millones de millas) de nuestro planeta-- y otras 18 horas para saber que la había recibido.

El intento con pocas probabilidades de éxito dio frutos. El viernes, la sonda espacial comenzó a reanudar la transmisión de datos, según funcionarios del Laboratorio de Propulsión a Chorro de California.

"Solamente como que suspiré. Me derretí en la silla", dijo a The Associated Press la directora del proyecto, Suzanne Dodd.

"La Voyager ha vuelto", agregó Linda Spilker, científica del proyecto.

La Voyager 2 continúa adentrándose en el espacio desde su lanzamiento en 1977 para explorar el sistema solar exterior. Su gemelo, la Voyager 1, lanzada dos semanas después, es ahora la sonda más distante de la Tierra, ubicada a 24.000 millones de kilómetros (15.000 millones de millas) y aún en comunicación con la NASA.