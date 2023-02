Suman tres días sin luz

Los cortes de energía generalizados en la capital de Texas se prolongaron hasta el tercer día el viernes para miles de residentes luego de una tormenta invernal que se estaba convirtiendo en una crisis de gestión mientras los líderes de la ciudad no podían decir cuándo volverían a encenderse todas las luces.

AUSTIN, Texas

La impaciencia entre las familias agotadas, congeladas y hartas de Austin aumentó incluso cuando volvió el clima más templado. El viernes, el alcalde recién elegido se paró frente a las cámaras y se disculpó después de una semana de reparaciones lentas, tecnología defectuosa y falta de comunicación con el público.

"La ciudad defraudó a sus ciudadanos. La situación es inaceptable para la comunidad y es inaceptable para mí", dijo el alcalde Kirk Watson, un demócrata que asumió el cargo en enero. "Y lo siento."

Si bien Nueva Inglaterra comenzó a temblar y cerró las escuelas debido a una explosión del Ártico que se espera que traiga el clima más frío en una generación , las temperaturas finalmente comenzaron a moderarse el viernes y brindaron algo de alivio a Austin, donde en un momento dado alrededor del 30% de los clientes en el 11.º país del país. ciudad más grande ha estado sin electricidad desde que la tormenta de hielo arrasó Texas el lunes por la noche.

Nicolas Lane, de Full Canopy Tree Care, quita un roble vivo que cayó sobre una casa en Cloverleaf Drive.

Los funcionarios de la ciudad dijeron el viernes que finalmente se estaba logrando un progreso significativo a medida que se descongelaban los equipos congelados y las carreteras. Unos 117,000 clientes aún carecían de electricidad, según Austin Energy, la empresa de servicios públicos de la ciudad.

Pero la frustración no se desvanecía para los residentes que aún no tenían garantías o no sabían cuándo volverían a tener electricidad.

"Honestamente, creo que no estaban preparados para nada de esto", dijo Edward Kim, de 43 años, cuya casa no tenía electricidad ni calefacción desde el miércoles. Estaba usando un generador para mantener su casa "en soporte vital", mientras su esposa llevaba a su hija de 7 años a su oficina para que se duchara.

Un transformador eléctrico, cubierto de hielo y carámbanos.

Will Rison no se quedó sin electricidad, pero sus padres, que tienen más de 70 años, han estado sin electricidad desde el miércoles. Han estado viniendo a su casa para cargar sus teléfonos y ducharse. "Solo puedes envolverte en tantas mantas y esperar", dijo Rison.

Para muchos, los apagones despertaron recuerdos desagradables de los apagones de 2021 en Texas, cuando cientos de personas murieron después de que la red eléctrica del estado estuvo al borde de la falla total debido a la falta de generación. Ese no fue el caso esta semana, ya que la red mantuvo suficientes reservas.

EL SISTEMA DE ALARMAS

El sistema en línea de la empresa de servicios públicos para informar apagones también colapsó temporalmente esta semana. "Este fue un recordatorio de que puedes tener muchas plantas de energía pero aún así tener una red poco confiable", dijo Michael Webber, profesor de recursos energéticos en la Universidad de Texas en Austin. "Los cables y postes son el punto débil del sistema".

No ha habido informes de muertes por los cortes de energía de esta semana, aunque se ha culpado a la tormenta y la congelación por al menos 12 muertes de tránsito en carreteras resbaladizas en Texas, Arkansas y Oklahoma. Se espera que el sistema salga de la región el domingo.