Cerrarían solicitudes de asilo: Planean drásticas medidas migratorias

WASHINGTON, DC.- La Casa Blanca está ultimando planes para establecer medidas drásticas en la frontera entre Estados Unidos y México, que cerraría las solicitudes de asilo y negaría automáticamente la entrada a los migrantes, una vez que el número de personas encontradas por los funcionarios fronterizos estadounidenses supere un nuevo umbral diario. Se espera que firme una orden ejecutiva el martes, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

El presidente ha estado sopesando medidas ejecutivas adicionales desde el colapso de un proyecto de ley fronterizo bipartidista a principios de este año. El número de cruces ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido durante meses, en parte, debido a un esfuerzo intensificado de México. Aún así, la inmigración sigue siendo una de las principales preocupaciones de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, y los republicanos están ansiosos por presionar a Biden sobre el tema.

El esfuerzo de la administración demócrata apuntaría a evitar cualquier posible aumento en los cruces que podría ocurrir más adelante en el año, a medida que se acercan las elecciones de otoño, cuando el clima se enfría y las cifras tienden a aumentar. Dos de los informantes no estaban autorizados a hablar públicamente sobre las discusiones en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La medida permitiría a Biden, cuya administración ha tomado medidas más pequeñas en las últimas semanas para desalentar la migración y acelerar el procesamiento de asilo, decir que ha hecho todo lo posible para controlar los números en la frontera sin ayuda del Congreso.

Las conversaciones aún eran fluidas y la gente destacó que no se había tomado ninguna decisión final.

Las restricciones que se están considerando son un intento agresivo de aliviar el abrumado sistema de asilo del país, junto con un nuevo esfuerzo para acelerar los casos de inmigrantes que ya están en Estados Unidos y otro destinado a acelerar el procesamiento de inmigrantes con antecedentes penales o aquellos que, de otro modo, serían considerados eventualmente no elegible para asilo en los Estados Unidos.

Las personas dijeron a la AP que la administración estaba sopesando algunas de las políticas directamente de un acuerdo fronterizo bipartidista, estancado en el Senado, incluido limitar el número de encuentros a un promedio de 4,000 por día durante una semana y si ese límite incluiría a los solicitantes de asilo que llegan a la frontera con citas a través de la aplicación CBP One de Aduanas y Protección Fronteriza. En este momento, hay aproximadamente 1,450 citas de este tipo por día.

Los informantes dijeron que una opción es que los inmigrantes que lleguen, después de que la frontera alcance un cierto umbral, podrían ser expulsados automáticamente en un proceso similar a la deportación y no podrían regresar fácilmente. Los migrantes podían regresar más fácilmente a la frontera si eran expulsados bajo la política de la era de la pandemia, conocida como Título 42.





EL FALLIDO SISTEMA El proyecto de ley bipartidista se había negociado durante meses, y parecía, al menos por un momento, que se encaminaba hacia su aprobación. Incluso, contó con el respaldo del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza y su presidente Brandon Judd, un declarado partidario de Donald Trump, el presunto candidato presidencial republicano. Pero Trump, preocupado por darles a los demócratas una victoria en el año electoral, llamó a los republicanos a frenar sus esfuerzos, y así lo hicieron. Los funcionarios de la Casa Blanca no confirmaron la esperada orden ejecutiva. El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, dijo que la administración "Continúa explorando una serie de opciones políticas y seguimos comprometidos a tomar medidas para abordar nuestro fallido sistema de inmigración". "Si bien los republicanos del Congreso optaron por obstaculizar una mayor vigilancia fronteriza, el presidente Biden no dejará de luchar para entregar los recursos que el personal fronterizo y de inmigración necesita para asegurar nuestra frontera", dijo.