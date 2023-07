Elevan tope de citas

Solicitantes de asilo hacen uso de la aplicación CBP One.

Washington

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU anunció la expansión de las citas para no ciudadanos a través de la aplicación CBP One a 1,450 por día, en lugar de las 1,250 que tenía disponibles.

Esto representa un aumento de casi el 50 por ciento desde el 12 de mayo cuando CBP procesó 1,000 citas por día.

“Programar una cita en CBP One continúa brindando un proceso seguro, ordenado y humano para que los no ciudadanos accedan a los puertos de entrada, donde los oficiales de CBP reciben información anticipada para la detección y verificación y para determinar la admisibilidad caso por caso”, señala la dependencia.

“CBP One es un componente clave de los esfuerzos del DHS para incentivar a los migrantes a usar procesos legales y desincentivar los intentos de ingreso irregular o ilegal a los Estados Unidos. Debido a que la aplicación proporciona un sistema directo para solicitar citas, reduce la posibilidad de que los contrabandistas u otros exploten a los migrantes”, afirman.

SEGUNDA VEZ

“CBP está ampliando la cantidad de citas disponibles en los puertos de entrada por segunda vez en menos de dos meses, a través de mejoras en la programación y eficiencias operativas”, dijo Troy A. Miller, alto funcionario que desempeña las funciones de comisionado.

“Al utilizar tecnologías innovadoras como CBP One, estamos mejorando la entrega de nuestra misión de seguridad nacional y brindando procesos seguros y eficientes en los puertos de entrada”, dijo.

Desde el 12 de mayo hasta el 23 de junio, más de 49,000 no ciudadanos se han presentado en los puertos de entrada de la frontera suroeste a través de citas programadas de CBP One para inspección bajo el Título 8 y determinación de admisibilidad caso por caso, mientras que las entradas ilegales entre puertos de entrada han disminuido en un 64 por ciento.

CBP One brinda acceso significativo a los no ciudadanos que buscan presentarse en un puerto de entrada, de conformidad con la ley. Las citas se pueden hacer desde el centro de México, lo que significa que los migrantes no tienen que ir al norte de México hasta que tengan una cita confirmada. cita.

PROCEDIMIENTO

Los no ciudadanos pueden programar citas gratis en CBP One mediante un proceso de dos pasos: los no ciudadanos primero pueden solicitar citas en cualquier momento durante un período de 23 horas cada día y, si se les asigna una cita, tendrán otro período de 23 horas para confirmar que cita.

Cada día, CBP One asigna la mayoría de las citas al azar a quienes solicitaron una cita en cada puerto de entrada. El resto se asigna a los solicitantes con las cuentas más antiguas que llevan más tiempo esperando una cita. Las citas no garantizan la admisión y los oficiales de CBP toman una determinación de admisibilidad caso por caso.

Los no ciudadanos que crucen entre los puertos de entrada, o que se presenten en un puerto de entrada sin hacer una cita con CBP One, estarán sujetos a la regla de Elusión de Vías Legales que establece una condición de sentido común sobre la elegibilidad de asilo para aquellos que no usan procesos legales, con ciertas excepciones.

Las personas que se presentan en un puerto de entrada con una cita de CBP One están exentas de la regla de Elusión de Vías Legales, se les emite un Aviso de Comparecencia ante un juez de inmigración y se procesan bajo las autoridades de inmigración del Título 8.

