Proclaman Día Mundial del Síndrome de Down

HIDALGO, Texas

Con el propósito de concientizar sobre esta alteración genética y alcanzar una mayor inclusión y convivencia en diferentes ámbitos, el condado de Hidalgo se sumó a la observación del Día Mundial del Síndrome de Down. El comisionado Eduardo "Eddie" Cantú patrocinó una proclamación en la reunión del Tribunal de Comisionados el martes.

Las personas que nacen con Síndrome de Down reciben una copia adicional, o tercera, del cromosoma 21. El Síndrome de Down ocurre de forma natural y no se conoce su causa. El tema del Día Mundial del Síndrome de Down en 2024 es "Poner fin a los estereotipos", que aboga por mostrar al mundo que todos somos diferentes y tenemos algo único que aportar.