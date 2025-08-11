Anuncia gobernador persecución a los demócratas en fuga

AUSTIN, Texas.- Los demócratas de Texas no se quedaron de brazos cruzados y lucharon: huyeron, obstruyendo asuntos estatales cruciales para los tejanos trabajadores, acusó ayer el gobernador Greg Abbott, en un mensaje difundido en la red X antes Twitter.

"Convocaré sesiones especiales una tras otra durante años si es necesario,

los Rangers de Texas y las tropas del Departamento de Seguridad de Texas están trabajando con funcionarios federales para localizar a los demócratas que que permanecen prófugos", señala en su tuit.

Los encontraremos. Los haremos responsables por obstruir asuntos de suma importancia para todos los texanos, indicó el gobernador.

Sólo los cobardes corren hacia los estados azules, indica.

El gobernador de Texas señaló ayer que durará "literalmente años" la amenaza de arrestar a las decenas de legisladores demócratas que abandonaron el estado hace una semana para impedir la votación del nuevo mapa electoral que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Si vuelven al estado de Texas, los arrestarán y los llevarán al Capitolio (en Austin). Si quieren evadir el arresto, tendrán que permanecer fuera del estado de Texas por años, literalmente", declaró el mandatario estatal en una entrevista con Fox News.

Abott acusó a un grupo de cerca de 50 legisladores demócratas de violar la Constitución de Texas por abandonar hace una semana el estado para evitar el cuórum de una votación que crearía un nuevo mapa electoral con cinco nuevos asientos para los republicanos en la Cámara de Representantes.

Los legisladores demócratas permanecen hasta ahora en estados gobernados por demócratas, como Illinois y Nueva York, que han prometido protegerlos, pero el mandatario tejano advirtió que él no desistirá en su intención de convocar a una votación del mapa electoral que pidió Trump.

"Estoy autorizado a llamar a una sesión especial cada 30 días. Dura 30 días (la orden), y tan pronto como esta termine, voy a llamar a otra, luego a otra, después a otra y entonces a otra", dijo Abbott al programa "Fox News Sunday".