Mexicano sin documentos: Lo sentencian por agredir a un agente federal de BP

LAREDO, Texas .- Un ciudadano mexicano de 27 años que residía ilegalmente en Laredo, fue sentenciado por agredir e infligir lesiones corporales a un agente de la Patrulla Fronteriza (BP), anunció el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Nicholas J. Ganjei.

Guillermo Osto-Navarrete se declaró culpable el 4 de febrero.

La jueza federal de distrito Diana Saldaña ha ordenado a Osto-Navarrete cumplir 24 meses en una prisión federal. Al no ser ciudadano estadounidense, se espera que enfrente un proceso de deportación tras su encarcelamiento. En la audiencia, el tribunal señaló que fue un “milagro” que Osto-Navarrete no causara lesiones graves durante la persecución a alta velocidad, y comentó además cómo se enfrentó a las fuerzas del orden y luego huyó del hospital esposado. Al imponer la sentencia, la jueza Saldaña afirmó que necesitaba ser disuadido y que no debería estar en Estados Unidos.

“Los agentes del orden público federales, estatales y locales arriesgan sus vidas para proteger a los ciudadanos de nuestras comunidades, y la violencia contra ellos merecerá la respuesta más enérgica posible del Distrito Sur de Texas”, declaró Ganjei. “Además, los ciudadanos de Laredo tienen la suerte de que Osto-Navarrete no matara ni hiriera gravemente a ningún transeúnte inocente ni a otros conductores durante su fallida huida de las fuerzas del orden. Ahora pagará por el peligro que puso a la policía y a la comunidad”.

El 14 de octubre de 2024, Osto-Navarrete recogió a varios inmigrantes indocumentados tras salir del Río Grande y huir. Las autoridades intentaron bloquear su vehículo, pero él lo evadió y atravesó a toda velocidad una zona residencial sin luces delanteras. Tras pasarse varias señales de alto a una velocidad estimada de 96 km/h, embistió a una unidad del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), haciéndola girar 180 grados.

Las fuerzas del orden cercanas detuvieron rápidamente a tres personas que habían intentado huir.

Un agente de la BP acudió rápidamente a socorrer a Osto-Navarrete y a revisarle las lesiones. Al acercarse, Osto-Navarrete salió del vehículo y lo golpeó. El agente lo abrazó para evitar que huyera, pero lo golpeó en la cara y la cabeza varias veces seguidas mientras estaba de pie y tras caer al suelo.

Osto-Navarette huyó, pero las fuerzas del orden lo localizaron rápidamente y lo detuvieron. Tras recibir tratamiento en un hospital local, escapó de nuevo a pie, pero las autoridades pronto lo capturaron de nuevo. Admitió que le pagaron 50 dólares por recoger y transportar a los inmigrantes ilegales.

El agente sufrió un ojo morado, hematomas en la cabeza y la cara, rasguños en la barbilla, laceraciones en las manos (incluido un corte profundo en un dedo) y una raspadura en la rodilla. El oficial del DPS que conducía la unidad que Osto-Navarrete atropelló recibió atención médica por lesiones leves.

Osto-Navarrete ha estado y permanecerá bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en un futuro cercano.