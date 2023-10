Acaba amenaza de cierre

WASHINGTON, DC

La amenaza de un cierre del Gobierno federal terminó el sábado por la noche, horas antes de la fecha límite de medianoche, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de financiación temporal para mantener abiertas las agencias y envió la medida al presidente Joe Biden para que la firme.

El paquete apresurado elimina la ayuda a Ucrania, una prioridad de la Casa Blanca a la que se opone un número cada vez mayor de legisladores republicanos, pero aumenta la asistencia federal para desastres en 16.000 millones de dólares, lo que satisface plenamente la solicitud de Biden. El proyecto de ley financia al gobierno hasta el 17 de noviembre.

Después de días vertiginosos de agitación en la Cámara de Representantes, el presidente de esa cámara, Kevin McCarthy abandonó repentinamente las demandas de fuertes recortes de gastos de su flanco derecho y en su lugar se apoyó en los demócratas para aprobar el proyecto de ley, poniendo en riesgo su propio puesto. El Senado siguió con la aprobación final.

"Vamos a hacer nuestro trabajo", dijo McCarthy, republicano por California, antes de la votación en la Cámara de Representantes. "Vamos a ser adultos en la sala y vamos a mantener abierto el gobierno".

RESPONDE EL VALLE

Varios representantes de El Valle reaccionaron ante la fecha límite del sábado para financiar al gobierno y evitar un cierre que perturbará los programas y servicios federales para millones de estadounidenses, a continuación

VICENTE GONZÁLEZ

"Ayer voté no por la HR 4367, la Ley de Asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional de 2024, porque no hace nada para asegurar nuestra frontera sur y no tiene posibilidades de ser aprobada por el Senado.

Necesitamos un proyecto de ley que no sea sólo una tontería política, sino algo en lo que ambos partidos y ambas cámaras puedan estar de acuerdo. El hecho es que HR 4367 es un proyecto de ley malo".

HENRY CUÉLAR

"Acabo de firmar una carta a la Cámara solicitando que me retengan mi salario del Congreso si hay un cierre del gobierno.

Apoyo a mis quince mil quinientos setenta y cinco empleados federales en mi distrito que pueden perder sus cheques de pago si ocurre un cierre.

Si a ellos no les van a pagar, a mí no me van a pagar".

Además, permítanme ser claro: no quiero un cierre del gobierno.

Insto a mis colegas republicanos a trabajar con nosotros al otro lado del espectro para encontrar una solución bipartidista para financiar el gobierno.

El pueblo estadounidense cuenta con nosotros para cumplir.

Hemos estado en esta posición antes.

Los últimos cinco cierres de gobierno se han producido bajo una mayoría republicana en la Cámara.

No hagamos de este el sexto cierre republicano.

Busquemos ahora una solución bipartidista para mantener abierto el gobierno.

¡Gracias y que Dios te bendiga!"

MÓNICA DE LA CRUZ

"Desafortunadamente, algunos republicanos de DC se unieron hoy a los demócratas y votaron en contra de financiar el gobierno y nuestra seguridad fronteriza. Seamos claros: este teatro político no hará nada para frenar el gasto excesivo.

Sólo perjudicará a los habitantes del sur de Texas, a los agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas y a las familias de todo Estados Unidos.

La mayoría de nosotros venimos a Washington a trabajar duro; muchos vienen aquí por otras razones.

El liderazgo no se trata de éxitos en las noticias por cable, se trata de establecer una visión y cumplir con las personas que representamos".