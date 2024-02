Seis desaparecidos al caer un helicóptero en el sur de California

BAKER, California

Un helicóptero con seis personas a bordo cayó cerca de una pequeña población en el desierto de Mojave, en el sur de California, dijeron las autoridades el sábado. El helicóptero cayó el viernes cerca de Baker, una población de 700 habitantes, 153 kilómetros (95 millas) al suroeste de Las Vegas, según la televisora KABC.

El aparato partió del aeropuerto de Palm Springs alrededor de las 8.45 de la noche y se dirigía a Boulder City, Nevada, cuando se produjo la caída alrededor de las 10 de la noche, informó la comisaría del condado de San Bernardino. Agentes de la comisaría dijeron a la televisora que no han podido ubicar a sobrevivientes y que se desconoce la causa del siniestro. Los mensajes de la Associated Press a la comisaría y la Administración Federal de Aviación no recibieron respuesta inmediata.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que enviaba un equipo al lugar.

Hace menos de una semana, un helicóptero de Marines cayó en las montañas cerca de San Diego durante un aguacero. Cinco marines murieron.

Boulder City se encuentra 41 kilómetros (26 millas) al sureste de Las Vegas, donde el domingo se juega el Super Bowl, la final del campeonato de fútbol americano entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

INTENTA ATERRIZAJE DE EMERGENCIA

Dos personas murieron después de que un jet privado intentó aterrizar de emergencia el viernes sobre la carretera interestatal 75 en el suroeste de Florida, donde chocó con un vehículo y provocó un embotellamiento en medio de una enorme columna de humo negro.

El aterrizaje forzoso ocurrió cerca de la salida Pine Ridge Road en el condado Collier, apenas al norte de donde la carretera gira hacia el este rumbo a Fort Lauderdale en una larga recta conocida como Alligator Alley.

Brianna Walker vio el ala del jet arrastrar al automóvil que iba frente al suyo y estrellarse contra el muro de contención.

Walker y su amigo vieron al avión momentos antes de que cayera sobre la carretera, lo que le permitió a su amigo hacerse a la orilla antes del choque.

"El avión pasó encima de nuestras cabezas por unas pulgadas", agregó. "Giró abruptamente hacia la derecha y se patinó por la carretera".

Walker dijo que entonces se produjo una explosión en el jet con un sonoro estruendo. Trozos de la aeronave yacían desperdigados sobre el asfalto.

La Administración Federal de Aviación indicó que se trató de un jet Bombardier Challenger 600, y dijo que había 5 personas a bordo cuando ocurrió el choque aproximadamente a las 3:15 p.m.