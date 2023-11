Rosalynn Carter en cuidados paliativos

La ex primera dama Rosalynn Carter habla en una conferencia de prensa en el Centro Carter el 5 de noviembre de 2019, en Atlanta.

PLAINS, Georgia

La ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter se encuentra en cuidados paliativos en su casa en Plains, Georgia, junto con el expresidente Jimmy Carter, que ha estado recibiendo cuidados finales desde febrero, anunció su familia el viernes.

La familia Carter dijo que están "agradecidos por el gran amor y apoyo", pero pidieron privacidad. Los Carter llevan 77 años casados y forman el matrimonio presidencial más longevo de Estados Unidos.

La familia anunció este año que la ex primera dama de 96 años sufre demencia. El exmandatario, que ahora tiene 99 años, empezó a recibir cuidados paliativos en su casa en febrero, pero sigue consciente, dicen sus allegados.

Han estado juntos desde el ascenso de Jimmy Carter de su granja de Georgia a la presidencia del país en 1976. Después de su derrota en los comicios de 1980, la pareja estableció el Centro Carter en Atlanta como un centro global para defender los derechos humanos, la democracia y la salud pública.

"Me encantaba la política", dijo Rosalynn Carter a The Associated Press en 2021. Comentó que se lo pasaba "de maravilla" haciendo campaña en nombre de su marido en lo que ambos describieron como "una asociación plena".

Mucho después de dejar la Casa Blanca, Jimmy Carter comentó: "Lo mejor que me pasó en mi vida fue cuando ella dijo que se casaría conmigo".

El anuncio de la familia el viernes trajo consigo una nueva ronda de homenajes.

Raphael Warnock, senador de Georgia, calificó a la ex primera dama como "una mujer notable de gran fe" y dijo que "su servicio a Georgia y a nuestro país forma parte de un legado increíble".

El nieto de la pareja, Jason Carter, manifestó en una entrevista reciente que sus abuelos han disfrutado pasar su "último capítulo" juntos en casa, celebrando su longevidad, su familia y amor en el mismo pequeño pueblo de Georgia donde ambos nacieron.

"Esa palabra amor es realmente la que define su relación personal, pero también la forma en que abordan este mundo", señaló Jason Carter, que ahora preside la junta de gobierno de The Carter Center.

Más allá de su papel como asesora presidencial, Rosalynn Carter se convirtió en una de las principales defensoras de la atención a la salud mental en el mundo.