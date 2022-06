Sacude a EU otro tiroteo

Dn nuevo tiroteo en Estados Unidos ha dejado este jueves "múltiples" muertos durante un funeral en el cementerio de Graceland en Racine, a unos 48 kilómetros al sur de Milwaukee, la ciudad más grande del estado de Wisconsin.

Dos personas fueron baleadas el jueves en un cementerio al sur de Milwaukee, informó la policía.

La policía de Racine dijo que el tiroteo fue un incidente "crítico" y pidió a la población mantenerse lejos de la zona. Indicó que se registraron varios disparos en dirección a un servicio funerario el jueves por la tarde.

La sargento Kristi Wilcox dijo que un joven recibió atención médica y fue dado de alta, y una segunda persona fue trasladada vía aérea a un hospital de Milwaukee. De momento se desconoce si hay algún sospechoso detenido.

La policía de la ciudad informó en redes sociales que se efectuaron numerosos disparos alrededor de las 2:30 de la tarde en el cementerio Graceland de Racine, a unos 48 kilómetros (30 millas) al sur de Milwaukee. El hospital Ascension All Saints, que está al lado del cementerio, está atendiendo a un número no revelado de víctimas alcanzadas por los disparos.

El tiroteo ocurrió un día después de que un hombre armado asesinó a su cirujano y a otras tres personas en un centro médico de Tulsa, Oklahoma. Se trata de la más reciente de una serie de balaceras masivas en distintos puntos de Estados Unidos, incluyendo una masacre en una escuela de Uvalde, Texas, y un ataque en un supermercado de Buffalo, Nueva York.

El hospital de Racine implementó un cierre de emergencia "por precaución" tras el tiroteo, señaló en un comunicado. Más tarde lo suspendió.

El alcalde Cory Mason emitió un comunicado en el que dijo que el "atroz tiroteo en un cementerio mientras una familia lamentaba la pérdida de un ser querido es un nuevo nivel de bajeza para estos perpetradores de violencia en nuestra comunidad. ¡La violencia tiene que terminar!"

Mason informó que giró órdenes al departamento de policía para implementar un toque de queda juvenil en la ciudad el fin de semana, bajo el cual todos los menores de 18 años deberán estar en casa a las 11 de la noche a más tardar.

Los residentes de la zona dijeron que habían escuchado entre 20 y 30 disparos, informó el periódico Racine Journal Times.

Bynum. "Durante décadas, ha sido un lugar donde los héroes vienen a trabajar todos los días para salvar la vida de las personas de nuestra comunidad".

Bynum agregó: "En este momento, mis pensamientos están con las víctimas. Si queremos tener una discusión sobre políticas, eso es algo que se tendrá en el futuro, pero no esta noche".

Los federales revisan palmo a palmo en busca de evidencias de la balacera que dejó por lo menos dos muertos.

investigan agentes especiales

Un nuevo tiroteo en Estados Unidos ha dejado este jueves "múltiples" muertos durante un funeral en el cementerio de Graceland en Racine, a unos 48 kilómetros al sur de Milwaukee, la ciudad más grande del estado de Wisconsin.

"A las 14.26 horas (hora local) se han producido múltiples disparos en el cementerio de Graceland. Hay víctimas pero se desconoce cuántas en este momento. La escena sigue activa y se está investigando", ha precisado la Policía de Racine en su cuenta de Twitter.

La Policía ha pedido al público que evite la zona y ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. El cementerio limita con Osborne y Ohio al este y al oeste.

El 24 de mayo otro tiroteo dejó al menos 21 personas fallecidas, 19 de ellas niños y dos adultos, en la escuela de primaria Robb de la ciudad de Uvalde, en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos.

Desde enero, ha habido 12 tiroteos en los que han muerto cuatro o más personas, según la base de datos de asesinatos en masa de The Associated Press/USA TODAY/Northeastern University. Esos tiroteos han dejado 76 muertos, incluidos 31 adultos y niños en Buffalo y Texas, dice la base de datos. El número de muertos no incluye a los sospechosos de los tiroteos.