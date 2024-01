Paran intento de sacar a funcionaria de Maine

AUGUSTA, Maine

Los demócratas que controlan la legislatura de Maine rechazaron el martes un intento republicano de destituir a la principal funcionaria electoral del estado por su decisión de excluir al expresidente Donald Trump de la papeleta estatal, esto por su papel en el ataque contra el Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

La Cámara de Representantes de Maine rechazó con votación de 80-60 la resolución contra Shenna Bellows, la primera secretaria de estado de la historia en impedir que alguien sea incluido en las papeletas de las elecciones primarias presidenciales con base en la cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos.

Bellows, que presenció todo el procedimiento desde la tribuna, prometió acatar cualquier resolución judicial sobre su decisión de mantener a Trump fuera de la papeleta de las primarias del 5 de marzo en Maine, la cual fue apelada en la Corte Suprema estatal.

Los republicanos están furiosos por la conclusión de Bellows de que Trump, el favorito del Partido Republicano, no debería estar en la papeleta. Argumentan que su decisión privó de sus derechos a los más de 300.000 votantes de Maine que votaron por Trump en las elecciones pasadas.

El representante republicano Michael Soboleski dijo que la acción de la secretaria es una "Interferencia electoral del más alto orden", mientras que otro republicano, el representante James Thorne, afirmó que "no hace más que dividir aún más la bandera política entre los partidos y, de hecho, a la gente del estado de Maine".

"No ha habido condena en un tribunal de justicia. Ella no es una jueza. No es un jurado. Y creo que el pueblo se siente absolutamente despojado de sus derechos", añadió la representante Katrina Smith, también republicana.

La propuesta pedía que un panel investigara las acciones de Bellows e informara a la Cámara de Representantes. Si la propuesta hubiera sido aprobada —y se hubiera votado la destitución—, se habría celebrado un juicio en el Senado, donde los demócratas también tienen mayoría.

El representante demócrata Kevin O´Connell, dijo que Bellows "cumplió fielmente su juramento de cargo". La calificó de "persona honorable" que no debería ser destituida por "simplemente hacer su trabajo".

"Se puede estar en desacuerdo con su decisión, y algunos lo están. Pero todos los funcionarios del gobierno tienen la obligación de cumplir la ley y su juramento a la Constitución", consideró.

Después de la votación, Bellows dijo que se mantenía firme en su valoración de que el intento de destitución era un "teatro político" y que actuó como exige la ley estatal después de que se cuestionara la candidatura de Trump.

"Si la gente no está de acuerdo con la decisión, el lugar adecuado para resolver ese desacuerdo son los tribunales. Y, de hecho, el señor Trump ha apelado ante la Corte Suprema. Si la gente no está de acuerdo con la autoridad delegada a la secretaria en virtud de la ley electoral de Maine, la vía adecuada es que la legislatura enmiende la ley", dijo Bellows después de la votación.