Enfrenta cinco cargos: Acusan de abuso sexual a expastor de megaiglesia

DALLAS, Texas.- Un expastor de una megaiglesia de Texas, que renunció tras ser acusado por una mujer de abusar sexualmente de ella en la década de 1980, ha sido acusado en Oklahoma de cargos de abuso sexual infantil, informó el miércoles la oficina del fiscal general de ese estado.

Robert Preston Morris, de 63 años, ha sido acusado de cinco cargos de actos lascivos o indecentes con un menor.

El presunto abuso comenzó en 1982, cuando la víctima —de la que sólo se proporcionan sus iniciales C.C. en la acusación— tenía 12 años y Morris era un evangelista itinerante que se alojaba en Hominy, Oklahoma, con la familia de ella, según la oficina del fiscal general. Se alega que el abuso continuó durante cuatro años.

Cindy Clemishire, la acusadora de Morris, dijo en un comunicado que está muy agradecida con las autoridades que han trabajado para hacer posible la acusación, y alberga esperanzas de que “finalmente se haga justicia”.

“Después de casi 43 años, la ley finalmente ha alcanzado a Robert Morris por los horribles crímenes que cometió contra mí cuando era niña”, declaró Clemishire, que ya tiene 55 años. “Ahora es momento de que el sistema jurídico haga que rinda cuentas”.

En general, The Associated Press no nombra a las personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual, pero Clemishire expresó que le gustaría que incluyeran su nombre.

Los números de teléfono vinculados con Morris estaban desconectados o los mensajes no habían sido devueltos hasta el momento el miércoles. No estaba claro si tiene un abogado.

“No puede haber tolerancia para aquellos que abusan sexualmente de niños”, declaró el fiscal general estatal Gentner Drummond en un comunicado. “Este caso es aún más abominable porque el presunto perpetrador era un pastor que se aprovechó de su posición. La víctima en este caso ha esperado demasiados años para que se haga justicia”.

Clemishire le dijo al periódico Dallas Morning News el año pasado que conoció a Morris en 1981, cuando él era un predicador itinerante y comenzó a predicar en la iglesia en Oklahoma a la que su familia acudía. Indicó que Morris, su esposa y su hijo pequeño se hicieron cercanos a su familia. Ella mencionó que él se estaba quedando en casa de ella en 1982 cuando comenzaron los abusos.

ORACIONES POR EL INCULPADO

La Iglesia Gateway, con sede en el suburbio de Southlake en Dallas, fue fundada por Morris en 2000. En un comunicado difundido el miércoles señaló que sus miembros están orando por Clemishire y “todos aquellos afectados por esta terrible situación”.

“Estamos al tanto de las acciones que están tomando las autoridades jurídicas en Oklahoma y estamos agradecidos por el trabajo del sistema de justicia al hacer que los abusadores rindan cuentas por sus acciones”, decía el comunicado.