Reviven a un migrante sumergido en arroyo

LAREDO, Texas

Un indocumentado sumergido en el arroyo Zacate, junto al río Grande, fue revivido por un soldado de la Guardia Nacional de Texas y agentes de la Patrulla Fronteriza; el extranjero no tenía signos vitales.

"Hallaron a un par de hombres en apuros, estaban en la desembocadura del canal, no podían salir del agua; uno ya no respondía, no tenía pulso, esto fue a la altura del barrio Azteca, al este del puente internacional número dos Juárez-Lincoln".

Los agentes federales lo sacaron del agua y el soldado estatal le reanimó luego de un tiempo intentándolo con Resucitación Cardio Pulmonar (CPR).

Mientras tanto fueron llamados paramédicos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Laredo, quienes llegaron para llevarle al Centro Médico de Laredo, donde quedó internado.