Escándalo en McCurtain

La camarera June Davis sirve bebidas en el bar Hochatown Distilling Co. en Broken Bow, Oklahoma.

Tantos residentes del norte de Texas cruzan la frontera hacia el condado de McCurtain en el extremo sureste de Oklahoma cada semana que el área se ha ganado el apodo de "Dallas-Fort Worth Hamptons".

Con sus ríos y lagos limpios, estas estribaciones boscosas de las montañas Ouchita se han convertido en cabañas de lujo, y el auge del turismo en las últimas dos décadas ha impulsado un renacimiento en la región.

Los trabajos ya no se limitan a la industria maderera o la planta de procesamiento de pollo, y los padres son más optimistas de que sus hijos no tendrán que dejar la comunidad para encontrar trabajo.

Pero el creciente optimismo sobre el futuro del condado recibió un golpe en el estómago recientemente cuando el periódico local identificó a varios funcionarios del condado, incluido el alguacil Kevin Clardy y un comisionado del condado, que fueron grabados discutiendo el asesinato de periodistas y el linchamiento de personas negras.

Un comisionado ya renunció, y los funcionarios electos, incluido el alcalde de Idabel y el gobernador republicano Kevin Stitt, pidieron que los demás renuncien.

"Simplemente escuchándolo en audio y viniendo de la boca de nuestros funcionarios electos en una reunión, se me revolvió el estómago", dijo Lonnie Watson, residente del condado de toda la vida y maestra y entrenadora de séptimo grado que es afroamericana.

"Fue impactante. Eso era triste. Fue hiriente. Solo escuchar el odio... fue desgarrador", exclamó.

La oficina del alguacil solo ha emitido una declaración formal desde que McCurtain Gazette-News publicó la historia el fin de semana pasado en la que la oficina del alguacil no abordó los comentarios, pero afirmó que la grabación se obtuvo ilegalmente.

"Desafortunadamente, todos nuestros abogados nos dicen que se supone que debemos permanecer callados", dijo el subjefe de policía Mike Manning a The Associated Press, declinando hacer más comentarios. "Me encantaría que todos escucharan ambos lados de la historia".

INVESTIGACIÓN

El gobernador, quien pidió la renuncia de Clardy y otras personas que dijeron estar involucradas en la conversación grabada, publicó una carta que envió al fiscal general del estado Gentner Drummond, pidiéndole que investigue la posible destitución de Clardy de su cargo por mala conducta intencional.

"Según tengo entendido, el alguacil Clardy, al menos, deliberadamente falló o se olvidó de ´mantener y preservar la paz´ del condado de McCurtain de manera diligente y fiel", según la carta firmada por Stitt.

"Si encuentra que existe una causa razonable para tal queja, le insto a que inicie un proceso para destituir al Sheriff Clardy de su cargo". Un portavoz de Drummond dijo que los investigadores ya están investigando el caso.

"La Fiscalía General está investigando este asunto. El procurador general Drummond revisará la carta del gobernador y tomará las medidas apropiadas", dijo Phil Bacharach, vocero de Drummond.

Si bien muchos residentes del condado dicen que los comentarios racistas son un recuerdo de una época pasada, todavía les preocupan las repercusiones negativas que tendrá el incidente en la reputación de la comunidad.

PREOCUPANTE

"Tenemos preocupaciones. Hacemos. Cualquiera en su sano juicio lo haría", dijo Tommy "Blue" McDaniel, propietario y operador de la primera destilería legal del condado, Hochatown Distilling, en el corazón de la región turística del condado.

"Pero esas cosas de ahí abajo son unos pocos individuos. No es lo que es el condado de McCurtain, y definitivamente no es lo que es Hochatown. "Es una comunidad diversa, una comunidad acogedora".

Muchos en el condado se hicieron eco de la evaluación de McDaniel. Con una población de alrededor de 31,000 habitantes y limita con Arkansas y Texas, el condado es una parte del estado conocida como "Little Dixie" debido a la influencia en el área de los sureños blancos que emigraron allí después de la Guerra Civil.

Aunque alrededor del 60% del condado es blanco, hay un número significativo de nativos americanos (18%), negros (8%) e hispanos (7%).

Al igual que muchas comunidades en todo el país, particularmente en el sur, las ciudades del condado de McCurtain históricamente estuvieron segregadas, pero se han vuelto más integradas desde la década de 1960.

ANTECEDENTES

Idabel, la sede del condado, fue escenario de violencia racial en 1980 cuando estalló un motín después de que un adolescente negro local recibió un disparo mortal frente a un club de blancos. Las tensiones crecieron tanto que se declaró la ley marcial y el gobernador llamó a la Guardia Nacional, dijo Kenny Sivard, un historiador local.

"Lo que no ayudó fue que el gran mago imperial del Ku Klux Klan vino al juzgado de Idabel e hizo su aparición", dijo Sivard. "Eso no ayudó en nada, como puedes imaginar".

El condado también tiene una larga historia de anarquía que se remonta a días antes de la estadidad en 1907, cuando Oklahoma era un territorio indígena y los bandidos se refugiaban en la región montañosa, dijo Bob Burke, nativo del condado de McCurtain que ha escrito más de 100 libros de no ficción sobre Oklahoma y su gente.

Con sus ríos limpios y ubicaciones remotas, el área también se convirtió en un paraíso para los amantes del alcohol ilegal que instalaban alambiques en las colinas densamente boscosas. Esa reputación de operar fuera de la ley continuó hasta la última parte del siglo XX cuando la epidemia de metanfetamina arrasó el área.

Incluso hoy, aunque Oklahoma se convirtió en el último estado en prohibir las peleas de gallos en 2002, los activistas por los derechos de los animales dicen que el deporte sangriento todavía tiene lugar en la región y que la policía local a veces hace la vista gorda.

Un legislador estatal del cercano condado de Atoka sigue trabajando para reducir las penas por peleas de gallos.

Aún así, el condado de McCurtain ha trabajado duro para deshacerse de su reputación de anarquía y lucha racial, ayudado en gran parte por la construcción de Broken Bow Lake en el corazón del condado a fines de la década de 1960.

Alimentado por el río Mountain Fork, el lago cristalino rodeado de colinas boscosas ha sido un gran atractivo turístico que continúa hasta el día de hoy.

Futuro brillante