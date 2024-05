Apertura de restaurante mexicano tras disputa legal

El restaurante "The Famous Taco", en Fort Wayne, ubicado en la segunda ciudad más poblada de Indiana.

FORT WAYNE, Indiana.- Un juez de Indiana declaró que "Los tacos y burritos son sándwiches al estilo mexicano" y con ello despejó el camino para la apertura de un nuevo restaurante, deleitando a un restaurantero después de una batalla jurídica.

Martín Quintana, de 53 años, lleva unos tres años intentando abrir su segunda ubicación de The Famous Taco ,en Fort Wayne, una ciudad a unos 190 kilómetros (120 millas) al noreste de Indianápolis.

Sin embargo, el compromiso escrito inicial para el desarrollo en una plaza que Quintana posee limita el negocio a "un restaurante estilo bar de sándwiches cuyo negocio principal es vender sándwiches ´hechos bajo pedido´ o ´al estilo de un emparedado submarino´".

Quintana dijo que la cercana Asociación de Covington Creek se puso en contacto con él para decirle que su propuesta de The Famous Taco "de alguna manera iba en contra" de ese compromiso.

Interpuso una demanda contra la Comisión de Planificación de Fort Wayne en diciembre de 2022 después de que ésta denegara su propuesta de enmienda que permitiría específicamente a su restaurante ofrecer tacos, burritos y otros alimentos al estilo mexicano hechos bajo pedido, informó The Journal Gazette.

El juez del tribunal superior de Allen, Craig Bobay, falló el lunes que la comisión de planificación actuó correctamente cuando rechazó la enmienda propuesta de Quintana. Pero el juez también encontró que su solicitud no era necesaria y determinó que el compromiso original permite restaurantes como The Famous Taco.

"El tribunal está de acuerdo con Quintana en que los tacos y los burritos son sándwiches al estilo mexicano, y el compromiso escrito original no limita a los restaurantes potenciales a servir únicamente sándwiches de estilo culinario estadounidense", escribió Bobay.

Quintana comentó el jueves que estaba aliviado de que la batalla jurídica haya terminado, y está emocionado de abrir su segundo restaurante The Famous Taco en Fort Wayne, que es la segunda ciudad más poblada de Indiana con unos 270,000 habitantes.

"Me alegra que esto haya terminado. Estamos felices. Cuando tienes una decisión como esta, lo único que puedes estar es feliz. Estamos emocionados", dijo a The Associated Press.

Quintana dijo que llegó a Estados Unidos desde México en 1988 y que su primer empleo fue como trabajador agrícola en California, recogiendo uvas, aceitunas y kiwis. Más tarde, entró al negocio de los restaurantes en Michigan, luego se mudó a Chicago y finalmente a Fort Wayne en 2001. También gestiona un segundo restaurante en la ciudad.

El restaurantero señaló que su nuevo restaurante familiar, The Famous Taco, debería abrir en dos o tres meses. Afirmó que, al igual que en su otra ubicación que abrió hace casi siete años, los clientes podrán elegir sus ingredientes favoritos para tacos, burritos o tortas armadas por el personal del restaurante.

"Sabes, eso es un sándwich, eso es pan. Eso es un sándwich", dijo sobre las tortas. "Consumimos muchas de esas."