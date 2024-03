Reportan un voraz incendio y explosiones

Michigan

Un incendio en una planta industrial provocó múltiples explosiones en un suburbio de Detroit el lunes en la noche, y arrojó escombros al aire, lo que llevó a la policía a pedir a la población que no saliese de casa.

Los restos caían a hasta 1,6 kilómetros (una milla) de distancia, indicó el departamento de Policía de Clinton Township en Facebook. Las autoridades añadieron que desconocían qué era lo que estaba ardiendo o los posibles efectos que podría tener para la salud.

SITUACIÓN DE PELIGRO

"No podemos insistir lo suficiente en la situación de peligro que está ocurriendo", indicó una publicación de la policía. "Por favor, por favor, no salgan al exterior y no se acerquen a las inmediaciones".

La policía dijo que el incendio se encontraba cerca de la carretera 15 y la autovía Groesbeck. Videos grabados por un helicóptero de un canal de noticias mostró una enorme zona con fuego de color naranja brillante donde se producía lo que parecían ser explosiones.

El máximo responsable del condado de Macomb, Mark Hackel, dijo a la televisora WDIV-TV el lunes en la noche que las explosiones comenzaron alrededor de las 21:00 horas en la planta de Select Distributors y que agentes y bomberos de Clinton Township acudieron a la zona de inmediato.

"Entienden que en las instalaciones estaba ocurriendo algún tipo de explosiones de CO2 o propano y eran continuas, además del incendio", apuntó Hackel.

CONTROLAN EL SINIESTRO

Pasadas las 23:00 horas dijo a la cadena que el incendio estaba controlado.

Según Hackel, la preocupación de los equipos era, además de controlar las llamas, la calidad del aire e indicó que había una unidad especializada en materiales peligrosos que estaba intentando analizar la calidad del aire.

Kevin Felster contó al diario The Detroit News que se dirigía a Clinton Township cuando vio el fuego y escuchó las explosiones y que, al salir de su vehículo, vio en el suelo piezas de metal cuyo tamaño oscilaba entre el de una lata de spray y el de una rueda de auto. "Era material pesado y estaba todo calcinado", añadió Felster. "Le garantizo (...) que si eso viniera volando por el aire, a cualquier velocidad, le destrozaría la cabeza como si nada".

DESCONOCEN VÍCTIMAS

- Select Distributors es un proveedor mayorista de adornos, accesorios para celulares y otros artículos que se venden en tiendas baratas o mayoristas, entre otras, según su web.

- La empresa no respondió de inmediato a un correo electrónico pidiendo comentarios.

- Joleen Vultaggio dijo que escuchó las explosiones desde su casa en Sterling Heights, a 12,8 kms (ocho millas) del lugar del incendio.

- "Me asustó porque no era una detonación, sino que era continuo y muy intenso", explicó.