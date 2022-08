Renuncian encargados electorales en Gillespie

Al borde de las elecciones de mitad de período de noviembre, no es solo Hamilton quien renunció este mes, sino también el único otro trabajador electoral de tiempo completo en el condado rural de Gillespie. El vaciado repentino de todo un departamento de elecciones locales se produjo menos de 70 días antes de que los votantes comenzaran a emitir su voto.

A mediados de la semana pasada, no quedaba nadie en la oficina electoral a oscuras y cerrada con llave en un edificio de metal anexo a la carretera principal en Fredericksburg. Un cartel de "Tu voto cuenta" colgaba en una ventana junto a la puerta.

Ahora está en marcha una lucha para capacitar a los reemplazos y fundamentarlos en capas de las nuevas leyes electorales de Texas que se encuentran entre las más estrictas de los EU, corriendo para empezar de nuevo con un personal completamente nuevo. Pero los dolores de cabeza no se detienen ahí.

HERENCIA TRUMP

En general, las renuncias han convertido al condado de aproximadamente 27,000 residentes, que respaldó abrumadoramente al expresidente Donald Trump en 2020, en un ejemplo extraordinario de las consecuencias resultantes de las amenazas a los funcionarios electorales.

A los funcionarios y expertos electorales les preocupa que una nueva ola de acoso o algo peor regrese en noviembre, alimentada por afirmaciones falsas de fraude generalizado.

Hamilton, quien se ha enfrentado con los observadores electorales en el condado de Gillespie en elecciones pasadas, dijo que no quería volver a pasar por eso.

"Eso es lo único que no podemos entender. Su candidato ganó, en gran medida", dijo Hamilton. "¿Pero hay fraude aquí?".

Se negó a discutir la naturaleza de las amenazas en una entrevista telefónica y remitió las preguntas al fiscal del condado, quien no respondió a un mensaje telefónico. El alguacil del condado de Gillespie, Buddy Mills, dijo que ni su departamento ni la policía de Fredericksburg habían recibido información sobre amenazas de funcionarios electorales.

Hamilton trabajó con Anissa Herrera, la exadministradora de elecciones del condado cuya renuncia fue reportada por primera vez por el Fredericksburg Standard Radio Post. "Me amenazaron, me acosaron, me llamaron en las redes sociales", dijo al medio. "Y es solo información errónea peligrosa".

Las salidas se suman a los ejemplos en los EU de cómo las amenazas de muerte, el acoso y las acusaciones infundadas han expulsado a los funcionarios electorales locales de sus trabajos. Citando el efecto potencial sobre la democracia, el Departamento de Justicia de EU lanzó un grupo de trabajo el año pasado para abordar las crecientes amenazas contra los funcionarios electorales.

Son familiares para muchos trabajadores electorales en Texas, que ha estado a la vanguardia de una campaña republicana en todo el país para endurecer las leyes electorales en respuesta a las afirmaciones infundadas de Trump de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas.

Amagados