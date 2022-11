Renuncia jefe de policía de Uvalde

Dallas, Texas

El teniente Mariano Pargas se retiró el jueves después de 18 años de trabajo para la ciudad, según la portavoz Gina Eisenberg. Dijo que su jubilación es inmediata, pero que la ciudad todavía está procesando el papeleo.

Pargas es el segundo jefe de policía que abandona las fuerzas del orden tras la masacre de mayo, cuando cientos de agentes esperaron más de una hora para enfrentarse al individuo armado que estaba dentro de un aula de la Escuela Primaria Robb. Su retiro se produce antes de una reunión programada para el sábado en la que el concejo municipal planeaba considerar su despido.

No se pudo contactar de momento a Pargas para que hiciera comentarios. Anteriormente dijo a la cadena CNN que su abogado le dio instrucciones de no hablar públicamente, pero que “hay muchas cosas que puedo explicar, que me encantaría defender”.

Pargas dirigía el departamento durante el tiroteo porque el jefe de policía, Daniel Rodriguez, estaba fuera de la ciudad. Fue puesto en licencia administrativa en julio tras un informe condenatorio de los legisladores sobre la respuesta de la policía.