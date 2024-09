Inversiones irán a Texas

La aprobación de la reforma judicial ya tuvo impacto negativo para México.

El presidente de la American Society of México, Larry Rubin, reveló ayer que ante la incertidumbre, empresas estadounidenses frenaron sus anuncios de inversiones en México y ven la posibilidad de moverse hacia Texas.

"El consejo directivo de la American Society decidió no anunciar la inversión, justo por el contexto actual. Queremos asegurarnos de entender bien la certeza jurídica que los legisladores en el Congreso van a impulsar (la reforma al Poder Judicial)", alertó Rubin durante la Tercera Convención Binacional de la American Society of México.

"La incertidumbre es uno de los principales detractores de la inversión y ahorita lo que se ha generado es una incertidumbre de que el sistema judicial que va a estar a prueba de tintes políticos, no sea un sistema de corrupción o de jueces sin la experiencia necesaria", agregó.

Ayer por la mañana y pese a petición de AMLO de respetar la soberanía nacional, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cuestionó nuevamente la reforma al Poder Judicial y advirtió de un grave daño en las relaciones de ambos países.

"Si no se hace de manera bien puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que, de veras, quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Entonces, lo que puedo decir es que hay muchísima preocupación", indicó Ken Salazar en conferencia de prensa.

La semana pasada, el presidente de la Asociación aseguró que en esta reunión, donde se esperaba la participación del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se anunciaría un importante monto de inversión de parte de las empresas estadounidenses.

También invitaron a legisladores y sin dar nombres dijo que declinaron su asistencia.

"Les hemos pedido reiteradamente (a los legisladores) que nos incluyan como los inversionistas más grandes de la nación y grandes creadores de empleo en esta discusión, porque lo que queremos hacer es contribuir y coadyuvar a la inversión de Estados Unidos para ayudar a que tengamos en México la mejor reforma al Poder Judicial que exista y también que se tome en cuenta la importancia de los órganos autónomos en el país", aseveró.