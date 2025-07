¡Ponen en riesgo sus escaños!

AUSTIN, Texas.- E l congresista federal, Vicente González, un demócrata de Texas que representa una parte del Rio Grande Valley a lo largo de la frontera con México, ganó su elección más reciente al Congreso por poco más de 5.000 votos.

Eso lo convierte en un objetivo tentador para los republicanos, que se preparan para redistribuir los mapas congresuales del estado la próxima semana y diseñar cinco nuevos escaños ganables para el Partido Republicano, que les ayudará a evitar perder el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de 2026.

Ajustar los límites del distrito de González para incorporar a unos pocos miles de votantes republicanos más, al tiempo que se desplazan algunos demócratas, podría voltear su escaño.

González dijo no estar preocupado. Esos votantes demócratas tendrán que terminar en uno de los distritos republicanos que flanquean el actual haciendo que esos distritos sean más competitivos, posiblemente lo suficiente como para que los escaños puedan pasar a los demócratas.

"Prepárense para algunas oportunidades de ganar escaños", dijo González, agregando que su partido ya está reclutando contendientes para los republicanos, cuyos distritos esperan que se desestabilicen por el proceso. "Estamos hablando con algunos veteranos, estamos hablando con algunos exagentes de la ley".

Texas tiene 38 asientos en la Cámara de Representantes. Los republicanos ahora tienen 25 y los demócratas 12, con un escaño vacante tras la muerte del demócrata Sylvester Turner, un exalcalde de Houston, ocurrida en marzo.

El distrito de Gonzalez —y lo que suceda con los vecinos controlados por el Partido Republicano— está en el centro del arriesgado y potencialmente beneficioso impulso del presidente Donald Trump para que los republicanos de Texas reestructuren su mapa político. Trump busca evitar la tradicional caída en las elecciones intermedias que la mayoría de los presidentes en funciones sufren y mantener la mayoría en la cámara baja, que el Partido Republicano controla por poco.

El impulso de Trump llega en un momento en que hay numerosos signos de peligro político para su presidencia, tanto en la reciente agitación por el manejo de su gobierno del caso Jeffrey Epstein como en nuevas encuestas. Sondeos del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC muestran que la mayoría de los adultos en Estados Unidos piensa que sus políticas no los han ayudado y que su recorte de impuestos y proyecto de ley de gasto beneficiará a los ricos.

Los republicanos corren el riesgo de poner en peligro sus propios escaños.

El temor de crear accidentalmente escaños inseguros es una razón por la que los republicanos de Texas reestructuraron sus límites con cautela en 2021, cuando el proceso de redistribución de distritos, ordenado por la Constitución, comenzó en los 50 estados. Quien crea los mapas, en la mayoría de los estados, es el partido que controla la legislatura, y debe ajustar las líneas congresuales y legislativas estatales después de cada censo de 10 años para asegurar que los distritos tengan aproximadamente el mismo número de residentes.

Eso es una oportunidad de oro para que un partido manipule el mapa contra el otro, una táctica conocida como gerrymandering. Pero también hay un término para redefinir un mapa de manera tan agresiva que pone en riesgo los propios escaños de ese partido: un "dummymander".

El Partido Republicano de Texas conoce el riesgo. En la década de 2010, la legislatura controlada por los republicanos redistribuyó los distritos electorales que ayudaron a aumentar la mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Eso duró hasta 2018, cuando una reacción contra Trump en su primer mandato llevó a los demócratas a voltear dos escaños en Texas que los republicanos pensaban que estaban seguros.

MULTAS POR R OMPER EL QUÓRUM

Los legisladores pueden recibir multas de hasta 500 dólares al día por romper el quórum, después que la Cámara de Representantes cambiara sus reglas cuando los demócratas iniciaron un boicot legislativo en 2021. A pesar de las nuevas sanciones, el congresista estatal Trey Martinez Fischer, quien lideró la huelga en 2021, dejó abierta la posibilidad de otro.

"No creo que nadie deba subestimar la voluntad de los demócratas de Texas", expresó.

Texas no es el único estado republicano que implementó una redistribución de distritos a mediados de la década. Tras evitar una medida electoral para ampliar el poder de una comisión cartográfica en las últimas elecciones, los republicanos de Ohio esperan redefinir su mapa del Congreso de un 10-5 a favor del Partido Republicano a uno tan desigual como un 13-2 en un estado que Trump ganó el año pasado con el 55% de los votos.

Partido Republicano percibe nuevo impulso tras elecciones presidenciales de 2024.