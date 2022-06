Recupera cargo jefe de policía removido

Guerrero fue despedido por la forma en que manejó una amenaza de un tiroteo en una escuela de la localidad.

Fue el viernes cuando el administrador municipal interino, Frank Pérez reviró el despido, citado que la extensa carrera en la Guerrero como oficial de las fuerzas del orden no tiene nada que ver con lo sucedido.

A principios de este mes, Pérez despidió a Guerrero bajo acusándolo de no responder con la prontitud que la amenaza de un tiroteo masivo en le preparatoria Donna HS. En todo momento el jefe policíaco negó la acusación y dijo que su despido había sido político.

Los residentes protestaron por el despido de Guerrero y exigieron a las autoridades municipales su reinstalación como jefe de la policía local. Incluso dijeron que lograron reunir 500 firmas para que Guerrero recuperar su cargo.

El despido de Guerrero se transformó en una denuncia de posturas políticas, tanto del jefe destituido como del administrador interino de la ciudad, pero también de miembros de la comunidad.

Luego de conocerse la decisión, Guerrero se mostró humilde y agradecido, tanto con su familia como con los residentes que lo han apoyado desde su despido.

"He sido policía durante 30 años y, a veces, no ves este tipo de amor por un policía Eso me hizo sentir bien", dijo Guerrero sobre las muestras de solidaridad de la comunidad.

Guerrero regresará al Departamento de Policía de Donna el lunes cuando, dijo que su primera orden del día será enfatizar a los oficiales que las batallas políticas de la ciudad no deberían afectarlos en el desempeño de su trabajo.

Su próxima orden del día será trabajar con el distrito escolar para elaborar un plan para enfrentar mejor las amenazas públicas en el futuro.