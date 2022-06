Recibe dos años de cárcel por muerte de 2 personas

Miguel Ángel Meza, de 24, condenado a 24 meses de prisión por la muerte de David Alejandres, de 19 años y Jorge Salazar, de 20, ocurridas el 10 de junio del 2017, al atropellarlos alcoholizado en su auto, sobre el Camino a Las Minas. Son dos años de prisión por cada uno de los cargos que le hicieron de homicidio imprudencial o muerte negligente, pero corren a la vez, es decir, los dos castigos juntos, y Meza estará un máximo de dos años privado de su libertad.

El juez del Estado, Joe López, titular de la Corte de Distrito 49 del Condado de Webb, ayer a las 5:00 de la tarde, ordenó que Meza debe pasar ese tiempo en prisión, por su imprudencia de beber alcohol en un bar contiguo a La Arena, para luego, a la 1:00 de la mañana, marcharse del lugar y finalmente a las 2:58 de la mañana, intoxicado, chocara por atrás a una camioneta Ford F-150, color blanco modelo 2006, que por descompostura, era empujada por Alejandres, Salazar y una tercera persona que salvó la vida, después de varios meses en cuidados intensivos, estuvo a punto de perder al menos una de sus piernas. "Nuestro defendido no tiene antecedentes criminales, ni antes, ni después de esa madrugada del 10 de junio, desde hace cinco años, es un castigo justo", dijo Roberto Balli, defensor de Meza.

No se pudieron obtener las impresiones de la Fiscalía de distrito que encabeza Isidro Alanís. Meza prensó con su Ford Mustang, color amarillo, año 2006, contra la troca también modelo 2006, a los tres jóvenes, un cuarto iba al volante de la unidad; los amigos buscaban sacar la pick up del Camino a Las Minas, pues se les apagó por segunda vez y ya no pudieron encender el motor.