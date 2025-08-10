Demócratas en pie de lucha

AUSTIN, Texas.- S i el gobernador Greg Abbott está decidido a aprobar un mapa electoral manipulado, los demócratas de Texas saben que tiene los votos y el poder para finalmente salirse con la suya.

Pero para las docenas de demócratas que abandonaron el estado esta semana en protesta por el mapa, no se trata sólo de ganar, se trata de luchar.

Lejos de sus familias y de sus trabajos habituales, los demócratas de Texas, la mayoría de los cuales están atrincherados en un suburbio a una hora al oeste de Chicago, enfrentan multas de $500 por día, órdenes de arresto civil y amenazas de los líderes estatales republicanos de destituirlos de sus cargos.

Tras varios días de huelga, planean ausentarse al menos hasta el final de la sesión especial del 19 de agosto. A su regreso, se enfrentan a la posibilidad de ser despojados de sus puestos de liderazgo y marginados aún más en una cámara donde ya son superados en número. Y sin importar cuánto tiempo permanezcan ausentes, Abbott puede simplemente convocar otra sesión especial para aprobar el mapa.

Pero todo valdrá la pena, dicen, si pueden sentar las bases para una lucha nacional sobre la redistribución de distritos y garantizar que suficientes votantes en todo el país comprendan lo que ellos presentan como un intento del presidente Donald Trump de manipular las reglas en las elecciones de mitad de período del próximo año.

"Se necesita un acto de desafío como este para despertar al país y hacerles saber que nos están robando la democracia ante nuestros ojos", dijo el representante Trey Martinez Fischer de San Antonio en una entrevista. "Si vamos a ser la chispa que encienda ese fuego, entonces estamos haciendo nuestro trabajo".

Cuando los demócratas de la Cámara de Representantes se retiraron por última vez en 2021 para detener las nuevas restricciones estatales al voto, los legisladores estuvieron prófugos durante más de un mes antes de que el bloque se fracturara y volvieran suficientes miembros para restablecer el quórum. Los republicanos impulsaron rápidamente la medida, pero los demócratas afirman que lograron atraer la atención nacional y del Congreso sobre el tema y eliminar algunas de las peores partes del proyecto de ley.

La huelga, cuyo objetivo es negar a los republicanos el quórum necesario para llevar a cabo la labor legislativa y paralizar la Cámara de Representantes, también ha desatado una posible guerra nacional de redistribución de distritos. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha prometido obtener más escaños demócratas en su estado si Texas aprueba su plan, y los líderes demócratas nacionales buscan reestructurar los mapas en Illinois, Nueva York y Maryland.

"Vamos a igualar la energía de Donald Trump en la redistribución de distritos", declaró el representante federal Marc Veasey de Fort Worth. "Demócratas, nos hemos presentado a un tiroteo con solo buenas intenciones y cuchillos sin filo, y esa era ha terminado. No vamos a desarmarnos unilateralmente, y esa es la diferencia esta vez".

El mensaje se reiteró varias veces esta semana, con los principales demócratas de Illinois, Nueva York, California y Massachusetts uniéndose a la delegación de Texas para comprometerse a enfrentarse a la administración Trump, que también está presionando a otros estados republicanos para que rediseñen sus mapas del Congreso a favor del Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de período del próximo año.

"La manipulación electoral de Trump y Abbott es un caso de prueba para el resto del país", declaró el martes el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, junto con los demócratas texanos. "Lo que los republicanos intentan hacer en Texas es un modelo para que otros estados republicanos mientan, engañen y roben para alcanzar la victoria".

Los demócratas comenzaron a plantear la posibilidad de una retirada tan pronto como Abbott puso la redistribución de distritos en la agenda de la sesión especial en julio a instancias de Trump .

Pero en conversaciones por Zoom y en persona antes del inicio de la sesión, decidieron que la importancia del asunto aún no se había comunicado al público de forma que explicara un acto nuclear. Algunos también se mostraron partidarios de un proceso de comité que les permitiera moderar cualquier borrador del mapa, o de una propuesta republicana menos agresiva que la exigida por Trump.

Luego, el comité de redistribución de distritos, liderado por los republicanos, presentó la semana pasada un mapa que desmantelaría varios distritos demócratas para obtener cinco nuevos escaños republicanos. Si bien los legisladores republicanos afirmaron que el mapa se trazó únicamente para maximizar la ventaja partidista —lo cual es legal, según la Corte Suprema de Estados Unidos—, los demócratas vieron un plan que lograría esa ventaja suprimiendo el voto de las personas de color, en violación de la Ley de Derecho al Voto.

"La toma de poder de Trump y Abbott no solo busca conseguir cinco escaños más en el Congreso", declaró el representante Ramón Romero Jr. , víspera del 60.º aniversario de la Ley de Derecho al Voto. "Tiene otro objetivo, uno más siniestro que ese, y es hacer creer a la gente que su voto no importa. Por eso es nuestra lucha".

Con los republicanos avanzando rápidamente para aprobar el mapa, la determinación de negar el quórum se consolidó entre los demócratas en las 48 horas previas a que abordaran un avión fletado con destino a Chicago. Otros se dirigieron a Albany para reunirse con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y a Boston para una conferencia legislativa estatal.

Los demócratas dicen que están ganando tiempo valioso al retirarse, atrayendo la atención sobre el tema entre los votantes e involucrando a otros estados azules, incluso mientras reconocen que es probable que se apruebe el mapa de Texas y será necesario luchar en los tribunales.

BLOQUEARÁN EL MAPA

Esta vez, buscan bloquear un mapa del Congreso rediseñado a mediados de la década para crear cinco nuevos escaños republicanos el próximo año, lo que los coloca en el frente de una cuestión de importancia nacional: el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante los últimos dos años del mandato de Trump.

Esas implicaciones han elevado a los demócratas de Texas acampados en Illinois y otros lugares, fortaleciendo su determinación y ganándoles atención y apoyo a nivel nacional que esperan pueda ayudar a sostener su movimiento de una manera que faltaba hace cuatro años.

"No se trata de que Houston tengamos un problema", dijo Martínez Fischer. "Se trata de que Estados Unidos tiene un problema y debemos alzarnos".