Regresa el oficial Peña al Distrito Escolar La Grulla

LA GRULLA, Texas.- El Oficial de Policía Ricardo Peña trabajó como sargento de policía para la Ciudad de La Grulla durante casi 6 años. Se fue para trabajar en el Distrito Escolar Independiente de La Joya, donde permaneció 9 años. Ahora, ha regresado y le damos la bienvenida, señala un comunicado.

Peña ha sido asignado a la Preparatoria Grulla, donde supervisará a los estudiantes, los ayudará a graduarse y también hará cumplir las leyes. Tiene 16 años de experiencia en las fuerzas del orden.

El Oficial Peña está casado y él y su esposa, quien es maestra en nuestro distrito escolar, tienen dos hijas. "Me alegra estar de regreso. Quiero retribuir a la comunidad que me acogió y me dio la oportunidad de trabajar en las fuerzas del orden", indica el oficial.

Peña será uno de los dos oficiales que protegerán el campus de la Preparatoria Grulla, a los estudiantes y al personal. Espera que los estudiantes vean a los oficiales de policía como miembros que contribuyen a su desarrollo, recurran a ellos en busca de consejos y los ayuden a tener éxito.

Bienvenido de nuevo a La Grulla, Oficial Peña.