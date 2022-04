Preparan al niño y luego abusan de él

Marci A. Hamilton, profesora de la Universidad de Pensilvania que fundó CHILD USA y es autora de "Justicia denegada: lo que Estados Unidos debe hacer para proteger a sus niños", dijo que el baile es uno de los últimos foros donde los adultos tienen acceso sin supervisión a los estudiantes más jóvenes.

"Las organizaciones de baile crean amplias oportunidades para que los adultos escojan a un niño, lo preparen y luego lo dejen a solas para abusar sexualmente de él", dijo. "El mundo de la danza, no es diferente a cualquier otro mundo, es solo que han podido guardar sus secretos por más tiempo".

Hamilton también dijo que los perpetradores en muchas organizaciones enfocadas en la juventud usan habitaciones de hotel, fuera de casa, para explotar el desequilibrio de poder entre maestros y estudiantes.

Eso es lo que dice Gary Schaufeld que le pasó. Era un adolescente en 2004 y asistía a un exitoso bailarín de claqué llamado Danny Wallace, que no estaba con Break the Floor en ese momento, pero continuaría dirigiendo una de sus convenciones subsidiarias. Schaufeld se había enamorado del tap a los 7 años y ayudar a Wallace le ofreció la oportunidad de mejorar su perfil y aprender de uno de los mejores.

Una noche, dijo Schaufeld, Wallace lo empujó contra la pared de una habitación de hotel que compartían con una asistente y lo obligó a practicarle sexo oral.

"Estaba congelado en mi propia piel, no sabía qué hacer", dijo Schaufeld.

Posteriormente, Schaufeld dijo que Wallace le dijo que nunca dijera nada; sería malo para las carreras de ambos. Y así Schaufeld se quedó callado. Pero el secreto lo devoraba. Su salud mental se deterioró. Dejó de comer y dormir y sufrió ataques de pánico, dijo.

En 2018, 14 años después, decidió contárselo a su familia y confrontar a Wallace directamente.

En una serie de mensajes de texto entre Schaufeld y Wallace, revisados por la AP y el Star, Schaufeld expuso sus acusaciones y Wallace dijo que aunque no podía recordar nada, "no podría estar más arrepentido".

"No soy un monstruo, pero me siento como uno", escribió Wallace, y agregó que tiene "muchos recuerdos borrosos y una enorme lista de arrepentimientos/errores" de ese período de tiempo.

En una entrevista a principios de este año con AP y Star, Wallace negó las acusaciones de Schaufeld y dijo que nunca ocurrió nada sexual o físico entre ellos, aunque dijo que recordaba haber tenido una "atracción inapropiada" por Schaufeld. Refirió a los reporteros a su abogado, quien no respondió.

Schaufeld dejó de bailar hace años y no tiene planes de volver al estudio.

"Era mi iglesia", dijo, pero ahora "toda la escena del baile se siente sucia y contaminada".

Viejos zapatos de claqué descansan en una silla mientras Gary Schaufeld describe su tiempo como joven intérprete en competencias de baile.

CÓDIGO DE CONDUCTA

A mediados de la década de 2000, la danza explotó en la corriente principal con el debut de programas de televisión populares como Así que crees que puedes bailar y Bailando con las estrellas.

La compañía de Gil Stroming capitalizó todo el crecimiento de ese estudio, una industria que alcanzó un valor de alrededor de 4 mil millones de dólares para 2021, empleando a más de 120,000 personas, según una investigación de mercado de analistas de IbisWorld. Agregó nuevas convenciones y nuevas ubicaciones, ramificándose en México, Costa Rica y Canadá.

Los espectáculos de baile televisados dieron fama a los bailarines Nick Lazzarini, Travis Wall y Misha Gabriel, quienes se convirtieron en grandes atracciones como instructores de Break The Floor. Desde entonces, cada uno de ellos dejó la compañía en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Stroming recogió a Lazzarini en el apogeo de su fama para unirse al circuito de convenciones, enseñando a cientos de miles de jóvenes aspirantes a bailarines. En 2019, Stroming lo despidió en silencio después de que publicó, y luego eliminó rápidamente, un video de sí mismo masturbándose en Instagram, como informó Star anteriormente.

La investigación previa de The Star descubrió acusaciones de que Lazzarini había sometido al menos a seis bailarinas a insinuaciones sexuales no deseadas en los eventos de Break The Floor. Tres de estos bailarines tenían menos de 18 años.

Uno dijo que Lazzarini lo manoseó a través de un agujero en sus pantalones. Otro dijo que Lazzarini le envió un mensaje de texto con una selfie desnuda cuando tenía 16 años. Un tercero dijo que él y Lazzarini intercambiaron fotos de desnudos cuando él tenía 17 años.

Gabriel, otro bailarín y coreógrafo famoso, supuestamente envió una foto desnuda en Snapchat a una bailarina de 16 años que dice que estaba tan horrorizada que arrojó su teléfono al otro lado de la habitación.

Gabriel, que ha actuado con Mariah Carey, Christina Aguilera, Beyoncé y más, fue retirado recientemente de la facultad de JUMP. Su foto y perfil desaparecieron del sitio web, aunque no hubo un anuncio formal de su partida.

Lilli Maples había tomado clases con Gabriel desde que tenía 10 años. Ella dijo que una vez que cumplió 18 años, Gabriel, 29 en ese momento en 2017, la invitó a su habitación de hotel en un mensaje de texto con una foto sin camisa.

Después de que Maples mostró las capturas de pantalla a amigos que las compartieron en las redes sociales, Gabriel le envió un mensaje amenazando con arruinar su carrera, dijo.

Gabriel, cuando se le preguntó sobre la acusación de Maples, dijo en una declaración escrita que había estado bebiendo mucho esa noche para controlar los temores sobre problemas de salud graves en su familia. Dijo que debe haberse desmayado y no recuerda haber enviado el mensaje de texto. Se disculpó y dijo que él mismo fue víctima de abuso cuando era adolescente, y que sus mensajes de texto a Maples fueron un "intercambio breve de una sola vez".

La AP y el Star no han visto estos mensajes porque Maples dijo que los habían borrado. La madre de Maples, sin embargo, dijo a las organizaciones de noticias que vio las fotos cuando aparecían en álbumes de fotos compartidos en la computadora de la casa de su familia.

"Se me cayó el corazón", dijo.

En cuanto a la otra acusación del entonces joven de 16 años, Gabriel negó haber enviado la foto y dijo que nunca se involucraría en un "comportamiento inapropiado que llevaría a enviar algo como esto" a un adolescente.

El abuso sexual impregna el mundo de la danza, según los defensores de los niños y los líderes de la industria.

La combinación de contenido de baile hipersexual y el contacto cercano entre los maestros adultos y los jóvenes bailarines crea una atmósfera propicia para el abuso, dijo Jamal Story, un bailarín profesional que es copresidente del Comité Nacional de Danza de The Screen Actors Guild - American Federación de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA).

"Los bailarines profesionales sufren una amplia franja de depredación sexual, desde coqueteos irritantes hasta ataques devastadores.

Y lo que es atroz de verlo en el contexto de las convenciones es que les sucede a los niños. En ninguna parte del mundo de la educación los estudiantes deben sentir que están debajo de los depredadores", dijo.

Los antiguos instructores de Break The Floor han sido acusados de abusar de jóvenes bailarines en otros entornos. El exinstructor de DancerPalooza, Eric Saradpon, ha sido acusado por el fiscal de distrito del condado de Riverside de perpetrar actos lascivos con menores en un estudio de baile privado y está a la espera de juicio.

DEMANDAN A EXESTRELLA

Y cinco bailarines están demandando a la ex estrella del Boston Ballet Dusty Button y su esposo, alegando abuso y agresión sexual. Button enseñó en las convenciones de Radix. Los abogados de Saradpon y los Buttons no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Al menos cuatro personas expulsadas de Break The Floor por supuesta mala conducta han seguido trabajando con niños en otros entornos.

A principios de este año, después de que Geyser asumiera el cargo de CEO, Break The Floor publicó un nuevo código de conducta. Prohibió invitar a los estudiantes a habitaciones de hotel y dijo que los instructores no deberían llamar a los estudiantes su "hija" o "hijo". Y alienta la discreción en línea con respecto a "Religión, Justicia Social, Discriminación, Política, Amor y Romance, Abuso, Salud Mental, Intimidación y Terrorismo".

El nuevo código de conducta también dice que los educadores son considerados informantes obligatorios con respecto a sospechas de abuso infantil: "Si es testigo de algo preocupante, es su deber informarlo a las autoridades correspondientes".