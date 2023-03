Más vigilancia por vacaciones

AUSTIN, Texas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) les recuerda a todos algunos consejos simples para ayudar a mantener seguros a todos los tejanos durante las vacaciones de primavera.

“Sabemos que las familias y los adultos jóvenes están ansiosos por salir a la carretera o escaparse para las vacaciones de primavera, y la seguridad debe seguir siendo una prioridad”, dijo el director de DPS, Steven McCraw. “No importa a dónde viaje, siga las leyes de tránsito, esté atento a su entorno, informe actividades sospechosas y haga su parte para mantener a todos a salvo. Necesitamos que todos trabajen juntos para garantizar que estas vacaciones de primavera sean seguras para los tejanos”.

Desde ahora hasta el 19 de marzo, la Patrulla de Caminos de Texas está aumentando su presencia en las carreteras como parte de una campaña de aplicación de las vacaciones de primavera y el Día de San Patricio. Los patrulleros saldrán a buscar personas que estén violando las leyes de tránsito como parte de la Operación CARE (Effort de Reducción y Concientización sobre Choques).

Estos son algunos consejos de seguridad importantes para recordar:

No bebas y manejes.

Si planea tener alcohol fuera de su hogar, tenga un conductor designado o tome un transporte alternativo.

Move Over or Slow Down para vehículos de la policía, bomberos, EMS, Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y grúas detenidos al costado de la carretera con las luces de emergencia activadas. Muestre la misma cortesía a los compañeros conductores que están detenidos.

Si puede dirigirlo, límpielo . Si está involucrado en un choque sin lesiones y su vehículo se puede mover, despeje los carriles del tráfico. En algunas carreteras, si no mueve su vehículo cuando es seguro hacerlo, es ilegal.

No conduzca fatigado : deje suficiente tiempo para llegar a su destino.

Mantenga el número de asistencia en la carretera de Texas almacenado en su teléfono. Marque el 1-800-525-5555 para cualquier tipo de asistencia en carretera. El número también se puede encontrar en el reverso de una licencia de conducir de Texas.

Controle el clima y las condiciones de la carretera dondequiera que viaje.

Además, DPS les recuerda a todos que estén atentos a su entorno y que informen cualquier actividad sospechosa a través de iWatchTexas .

El programa iWatchTexas es un recurso fundamental para denunciar actividades sospechosas en las comunidades a fin de ayudar a prevenir ataques peligrosos a medida que nos acercamos al final de 2022. Se insta a todos a descargar la aplicación móvil gratuita iOS o Android si aún no lo han hecho.

Todos los informes son confidenciales . Para obtener información sobre cómo usar iWatchTexas , puede ver este video instructivo .

Recuerde, iWatchTexas no es para emergencias . Si hay una emergencia, llame al 911 inmediatamente.

DPS pide a los viajeros que estén atentos a un posible tráfico de personas. Un aumento de personas en las carreteras y en los aeropuertos significa que hay una mayor oportunidad para que la comunidad detecte posibles actividades de trata de personas y las informe a las fuerzas del orden.

PARA TOMAR EN CUENTA

Si viaja, esté atento a las personas que lo rodean y tome nota de los siguientes indicadores de trata de personas:

La persona parece estar bajo el control de otra persona, ya sea físicamente (alguien más controla las posesiones de la persona, es decir, identificación, dinero, teléfono) o psicológicamente (poco o ningún contacto visual, incapaz de hablar por sí mismo o incapaz de tomar decisiones simples sin aprobación) .

La persona tiene poca o ninguna conciencia de su entorno, incluido dónde se encuentra o hacia dónde se dirige.

La persona tiene una enfermedad o infección no tratada, lesiones visibles, parece desnutrida o privada de sueño.

La ropa de la persona es inapropiada para el clima o el medio ambiente. La persona está vestida de una manera que no parece apropiada para su edad o la hace parecer mayor.

La persona está siendo transportada hacia y desde el trabajo por su empleador.

La persona vive donde trabaja o trabaja horas excesivamente largas o inusuales.

El lugar de trabajo de la persona tiene medidas de seguridad que son inusuales o excesivas para el tipo de negocio (es decir, ventanas tapiadas u opacas, cámaras de seguridad excesivas).

Si ve signos de trata de personas, llame al 911 de inmediato para denunciarlo y esté listo para dar tantos detalles como sea posible. También puede hacer un informe en iWatchTexas o llamar a la línea directa nacional de trata de personas al 1-888-373-7888 o enviar un mensaje de texto con la palabra “BeFree” al 233733.

CONSEJOS A LOS AUTOMOVILISTAS

Disminuya la velocidad , especialmente con mal tiempo, tráfico denso, áreas desconocidas o zonas de construcción.

Abróchense los cinturones a todos en el vehículo, es la ley.

Elimine las distracciones mientras conduce, incluido el uso de dispositivos móviles.

La ley de Texas prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos portátiles para leer, escribir o enviar un mensaje electrónico a menos que el vehículo esté detenido.

Cuando utilice un dispositivo de navegación o una aplicación, pídale a un pasajero que lo opere para que pueda mantener la vista en la carretera.