Sentencian a mujer por matar a bombero

Una mujer de Nueva Jersey fue sentenciada a entre 12 y 24 años de cárcel por la muerte de un bombero, atropellado junto con otros dos bomberos y un patrullero estatal, cuando respondían a un accidente vial en una carretera de Filadelfia hace más de año y medio.

Jacquelyn Walker, de 64 años y de Little Egg Harbor, lloró cuando la sentencia fue leída el jueves en el condado Montgomery. Era acusada por la muerte en julio de 2021 de Thomas Royds, un bombero de 48 años y quien trabajaba para el Departamento de Bomberos de Belmont Hills, reportó The Philadelphia Inquirer.

Walker se declaró culpable en octubre de asesinato en tercer grado, asalto agravado con vehículo y negligencia. Las autoridades sostienen que condujo hasta el hombrillo de la vía y atropelló a Royds, a otros dos bomberos y a un patrullero estatal que respondían a un accidente vial a eso de las 3 a.m.

El juez William Carpenter dijo que Walker no parecía arrepentida por lo que calificó de "conducta maliciosa" al conducir su Jeep Grand Cherokee de 2004 con frenos defectuosos.

"No es mi intención desestimar la gravedad de este devastador accidente; mi único deseo es que la familia de Tom Royds no me odie más", expresó. "Realmente lo lamento".