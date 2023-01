Suspenden a defensor debido a mala práctica

El fallo de la jueza Barbara Bellis se produjo en la demanda de las familias contra Jones por calificar repetidamente el tiroteo como un engaño en su programa Infowars, lo que resultó en que se le ordenara a Jones pagar más de 1.4 mil millones de dólares en daños después de un juicio con jurado en Connecticut el año pasado.

Bellis dijo que el abogado de New Haven, Norm Pattis, no protegió los registros confidenciales de las familias en violación de su orden que limitaba el acceso a los documentos a los abogados en el caso de Connecticut. Ella llamó a sus acciones un "fracaso abyecto" e "inexcusable".

"No podemos esperar que nuestro sistema de justicia o nuestros abogados sean perfectos, pero podemos esperar justicia y decencia fundamentales", escribió el juez. "No hubo justicia ni decencia en el tratamiento de la información más sensible y personal de los demandantes, y no hubo excusa para la mala conducta del demandado (Pattis)".