´Viralizan´ a mujer por discriminatoria

Ciudad de México

La mujer se hizo viral luego de que fue captada en un video gritándole al dueño del local, donde lo acusó de no hablar inglés y ser un inmigrante ilegal.

"¿Pusiste la televisión en español?, pon la tele en inglés. Estás en América, así que aprende inglés", se escucha decir a la estadounidense al inicio del video.

"Lo malo es que no eres americano, te voy a investigar y me voy a asegurar que te saquen de esta ciudad, no le voy a dar mi dinero a un inmigrante ilegal", grita la señora.

El hecho se dio en una pizzería de nombre "Amy´s", en el poblado de Hatboro, en Pennsylvania, el jueves 23 de febrero.

Los usuarios de esta red social manifestaron su enojo para con la mujer y se dieron a la tarea de "buscarla" en internet hasta que al parecer dieron con su paradero para denunciarla por actos de discriminación.