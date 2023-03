Luto en Zapata por deceso de alguacil

ZAPATA, Texas

Como jefe adjunto y luego como alguacil del condado de Zapata, me siento verdaderamente honrado, honrado y afortunado de tener la oportunidad de poder comunicarme y hablar siempre con un gran representante de la ley, amigo, modelo a seguir y tío. Él siempre y siempre me seguiría guiando con las palabras que me decía cada vez que tenía la oportunidad o nos veíamos en el pueblo, como “ay que dale para delante” o “Mi Sheriff no le afloje!” Se esforzaba en decirme siempre que estaba muy orgulloso de mí, de mi oficina, de mis diputados y del personal, que estábamos haciendo un gran trabajo y que siguiéramos así.

En estos días que vienen y en estos tiempos difíciles, oro para que Dios nos dé todas las fuerzas para seguir adelante después de una pérdida tan grande y encontrar felicidad y consuelo en los recuerdos del Sheriff Ramírez.

Como dije, el Sheriff Ramírez tuvo la magia de inspirarnos a cada uno de nosotros... Voy a extrañar sus grandes palabras y sus maravillosos consejos que me ayudaron a mí y a todos con los que habló a seguir adelante en la vida, indicó Raymundo Del Bosque.

Hasta su último aliento y la última vez que hablé con el alguacil Ramírez, nunca tuvo miedo ni lloró, porque siempre confiaba en lo que estaba haciendo... El condado de Zapata no solo ha perdido a un gran alguacil y representante de la ley, sino que también hemos perdido a un gran amigo.