Castigan al papá por crímenes de su hijo

Un residente de Dallas, Texas, fue declarado culpable de homicidio capital en el tiroteo fatal de tres adolescentes por parte de su hijo, que en el 2021 tenía sólo 14 años.

Richard Acosta, de 34 años, fue condenado por un jurado en Dallas por homicidio capital por las muertes a tiros en 2021 de Xavier González, de 14 años; Iván Noyala, 16 y Rafael García, 17, el día después de Navidad.

Acosta testificó que no sabía que su hijo Abel Acosta tenía un arma o le había disparado a alguien, sólo que el adolescente se subió a su vehículo y le dijo a su padre que se alejara porque alguien estaba disparando.

Abel Acosta desapareció poco después de la balacera y las autoridades informaron que sigue prófugo y se le considera armado y peligroso.

Los fiscales argumentaron que Richard Acosta intentó deshacerse de las pruebas y trató de trasladar a su familia de Garland, Texas, a otro lugar.

Acosta, quien se entregó a la policía días después del tiroteo y fue acusado hace casi un año, dijo que su hijo desapareció más tarde la noche del tiroteo.

Según un comunicado en las redes sociales del Departamento de Policía de Garland, se mencionó que las autoridades persistirían en su búsqueda:

Sólo estamos a mitad de camino hacia la justicia. No vamos a parar hasta que capturen a Abel Acosta.

Richard Acosta testificó que no sabe dónde está su hijo. Acosta, quien enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional porque los fiscales no solicitaron la pena de muerte, fue condenado en virtud de una ley de Texas que permite acusar a los cómplices, incluso, si no cometieron directamente el delito.