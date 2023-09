Lo ejecutan por crimen perpetrado durante 1996

McALESTER, Oklahoma

Oklahoma ejecutó el jueves a un hombre por el asesinato en 1996 de una estudiante de danza de la Universidad de Oklahoma, en un caso no resuelto durante años hasta que se comparó el ADN de la escena del crimen con el de un hombre que purgaba una condena por robo y que se declaró inocente hasta el final.

Anthony Sánchez, de 44 años, fue declarado muerto a las 10:19 am tras la inyección de tres drogas en la penitenciaría estatal de Oklahoma en McAlester. Aunque insistió en que no tuvo nada que ver con el asesinato de Juli Busken, de 21 años, optó por no presentar un pedido de clemencia a la Junta de Indultos y Libertad Condicional, que muchos consideraban su última oportunidad de salvar su vida.

"Soy inocente", dijo Sánchez cuando lo sujetaban a una camilla en la cámara de ejecución. "No maté a nadie".