Recibe 190 años de Cárcel por abuso

DUVAL, Texas

Un jurado del condado de Duval sentenció a Matias P. Briones, de 50 años, de San Diego, a 190 años en una prisión de Texas el miércoles 8 de marzo.

Briones fue condenado por agresión sexual agravada de un niño, dos cargos de conducta sexual prohibida y cinco cargos de indecencia con un niño por contacto, dijo el fiscal de distrito adjunto del condado de Duval, Rumaldo Solis.

Las víctimas tomaron el estrado antes de la fase de sentencia y le dijeron a la corte que querían justicia por lo que les hizo Briones. Afirmaron que incluso después de la consejería, sus vidas han sido alteradas "para siempre".

Briones fue detenido por los agentes del alguacil del condado de Duval y registrado en la cárcel del condado inmediatamente después de que concluyó el juicio.

El miércoles 8 de marzo de 2023, en el Tribunal de Distrito Judicial 229 del condado de Duval, Texas, el acusado Matias P. Briones fue declarado culpable por un jurado del condado de Duval de ocho ( cargos derivados del abuso sexual de tres (3) niños.

En la Causa Número 19-CRD-25-SI, Briones fue sentenciado a cincuenta (50) años de prisión por Asalto Agravado a Menor y veinte (20) años de prisión por Conducta Sexual Prohibida con una multa de $10,000 por cada cargo. En la Causa Número 19-CRS-26-SI, Briones fue condenado a veinte (20) años de prisión por Indecencia con Menor – Contacto Sexual, veinte (20) años de prisión por Indecencia con Menor – Contacto Sexual, y veinte (20) años de prisión por Indecencia con Menor – Contacto Sexual 20) años de prisión por Indecencia con un Niño – Contacto Sexual con una multa de $10,000 por cada cargo. En la Causa Número 19-CRS-27-SI, Briones fue condenado a veinte (20) años de prisión por Indecencia con Menor – Contacto Sexual, a veinte (20) años de prisión por Indecencia con Menor – Contacto Sexual, y veinte (20) años de prisión por Conducta Sexual Prohibida con una multa de $10,000 por cada cargo.

HACEN JUSTICIA A LAS VÍCTIMAS

Actualmente, Matías P. Briones será sentenciado oficialmente el 29 de marzo de 2023 por el Tribunal 229 del Distrito Judicial. La Oficina del Fiscal del Distrito 229 presentó un aviso para solicitar que las sentencias de Briones se ejecuten consecutivamente, a fin de hacer justicia a cada víctima individual y garantizar que se logre la justicia.

Me gustaría agradecer al Departamento del Sheriff del Condado de Duval por su arduo trabajo y dedicación, y su ayuda para llevar a Matias P. Briones ante la justicia. Por último, y ciertamente no menos importante, me gustaría agradecer a nuestras víctimas por su valentía al denunciar y su compromiso de asegurarse de que finalmente se escuchara la verdad.