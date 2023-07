Reprueban política económica

El presidente Joe Biden aborda el Air Force One en la Base de la Fuerza Aérea Andrews.

WASHINGTON

El presidente Joe Biden tiene un duro reto por delante: convencer a los electores de que la economía de Estados Unidos está floreciendo.

Mientras Biden se aprestaba a dar un discurso sobre economía en Chicago, una nueva encuesta mostró que sólo 34% de los adultos aprueban su liderazgo económico.

Esa cifra es aún menor que su aprobación en general, que es de 41%, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Las cifras de aprobación para Biden apenas se movieron el último año y medio, una fuente de preocupación para un presidente que busca reelegirse con base en su capacidad para gobernar y hacer una diferencia positiva para la clase media y la economía del país.

Biden cree que el país evitará la recesión que muchos economistas prevén.

"Cada mes escucho que habrá una recesión el mes entrante. No creo que pase", ha dicho.





De hecho, la economía ha mejorado constantemente en el último año. El desempleo está en mínimos históricos en 3.7%. La inflación que tanto ha castigado la presidencia de Biden ha caído a 4% desde el pico de 9.1% en junio de 2022, aunque sigue arriba de la meta de la Reserva Federal de 2%.

El sondeo identifica debilidad en la propia base de Biden. Muchos de los demócratas que él necesita unir para 2024 son menos entusiastas sobre su historial económico. Dentro de su partido, un 72% aprueba en general el trabajo que hace Biden, pero solo 60% aprueban la forma como maneja la economía.

En comparación, en lo álgido de la pandemia cuando el desempleo se disparó, los republicanos aprobaban abrumadoramente el liderazgo económico del entonces presidente Donald Trump. Ahora, apenas 1 de cada 10 republicanos aprueba a Biden en general o en economía, un testimonio de la polarización que define la actual política estadounidense.

Sarah Husted, de 40 años, dijo que votó en 2020 por Biden, aunque "no estaba emocionada con ninguno de los candidatos".

Aunque ella siente que la inflación está empeorando, especialmente en servicios públicos y vivienda, también cree en gran medida que la agitación económica aún refleja los efectos de la pandemia.

"No creo que el presidente Biden esté ayudando a la situación tanto como podría, pero no creo que todo sea su culpa", dijo Hsuted, de Lincoln, Nebraska.

Muestra

- La encuesta a mil 220 adultos se realizó del 22 al 26 de junio utilizando una muestra del panel AmeriSpeak, representativa de la población. El margen de error es de más o menos 3.9 puntos porcentuales.