Termina abruptamente el apoyo a indocumentados

AUSTIN, Texas.- Hace veinticuatro años, Texas se convirtió en el primer estado en otorgar matrícula estatal a ciertos estudiantes indocumentados.

Fue una ley no controvertida, aprobada por la Legislatura en 2001 sin mucho debate y sólo un puñado de votos negativos de los legisladores. Los demócratas, quienes en ese momento tenían una estrecha mayoría en la Cámara, querían aumentar el número de estudiantes en Texas que accedían a la universidad y los republicanos, buscando maneras de atraer votantes hispanos, razonaron que una fuerza laboral más educada fortalecería la economía del estado.

En aquel entonces, algunos republicanos prominentes, que aún están en el cargo, votaron por la propuesta, incluyendo al ahora comisionado de Agricultura Sid Miller, los senadores estatales Lois Kolkhorst de Brenham y Phil King de Weatherford, y el representante de Midland Tom Craddick.

El entonces gobernador Rick Perry rápidamente firmó el proyecto de ley. Desde entonces, más de 20 estados han aprobado medidas similares.

Pero el miércoles, Texas terminó abruptamente la política de larga data después de que el Gobierno federal presentó una demanda argumentando que la ley estatal era inconstitucional. El Departamento de Justicia argumentó que los estudiantes indocumentados no deberían disfrutar de tarifas de matrícula estatal, si los ciudadanos estadounidenses que residen fuera del estado deben pagar cantidades más altas.

El fiscal general de Texas Ken Paxton rápidamente instó a un juez federal a ponerse del lado de la administración Trump, eliminando la política de inmigración heredada de Texas sin una pizca de lucha.

"Terminar con esta disposición anti-estadounidense es una gran victoria para Texas", publicó Paxton en las redes sociales, tomando crédito por derribar la ley. Paxton ha estado durante mucho tiempo en contra de la práctica, argumentando desde que era representante estatal hace más de una década que Texas debería enfocar sus recursos en residentes que están aquí legalmente".

Los demócratas criticaron la rápida concesión de Texas como una "rendición coreografiada", mientras que los líderes republicanos de Texas celebraron ampliamente la decisión.

"Nunca fue una buena idea, ni es justo para los ciudadanos estadounidenses en muchos niveles", publicó el vicegobernador Dan Patrick en las redes sociales el jueves.

Bill Hammond, un partidario de larga data de la política que era CEO de la Asociación de Negocios de Texas en el momento en que inicialmente se aprobó, dijo que las legislaturas del pasado han apoyado la medida porque hay "una tremenda ventaja en una fuerza laboral mejor educada".

Agregó que era frustrante que los líderes del GOP, quienes han clamado durante mucho tiempo en apoyo de los derechos estatales, ni siquiera trataron de defender la ley de su propio estado.

"Es extremadamente decepcionante que el estado se rindiera en esto y aceptara un edicto desde arriba cuando nuestra historia ha sido luchar por el control local durante todos estos años", dijo Hammond, quien sirvió en la Cámara estatal de 1983 a 1991.

La defensa de Perry

La primera vez que se postuló para la Casa Blanca, Perry se encontró a la defensiva por haber firmado la ley de Texas una década antes.

En un debate presidencial republicano en 2011, al ex senador de Pennsylvania Rick Santorum se le preguntó cómo el GOP podría atraer votantes latinos. Él volteó la pregunta hacia Perry, acusándolo de firmar la ley que otorgaba matrícula estatal a ciertos estudiantes indocumentados "para atraer el voto ilegal, digo, los votantes latinos".

A través de la primaria, Perry continuó recibiendo críticas, pero defendió la ley apasionadamente.

"Si dices que no deberíamos educar a niños que han llegado a nuestro estado por ninguna otra razón que haber sido traídos acá sin culpa propia, no creo que tengas corazón", dijo Perry durante otro debate. "Necesitamos estar educando a estos niños porque se convertirán en una carga para nuestra sociedad".

Sus críticos estaban capitalizando un sentimiento creciente entre miembros de la base republicana que sentían que la inmigración estaba cambiando negativamente la cultura estadounidense. El apoyo de Perry a la matrícula estatal para estudiantes indocumentados se convirtió en una debilidad para atacar.

LA LÍNEA DURA REPUBLICANA

La respuesta celebratoria de los republicanos de Texas sobre terminar los beneficios para estudiantes indocumentados es un reflejo de las actitudes cambiantes del partido sobre la política de inmigración en el estado y nacionalmente.

El surgimiento del movimiento Tea Party, hace 15 años, que allanó el camino para el partido más populista y nacionalista del presidente Donald Trump, marcó el inicio de una nueva era de conservadores que han impulsado políticas de inmigración de línea dura, exigiendo más seguridad fronteriza, menos vías hacia la ciudadanía y penalidades más estrictas por inmigración ilegal.

En una entrevista con The Texas Tribune, King dijo que cuando el proyecto de ley fue sometido a votación en el pleno de la Cámara en 2001 no fue explicado claramente y él no se dio cuenta de por qué estaba votando.

King dijo que tiene empatía por las personas que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niños, pero cree que ciertos beneficios deberían estar reservados sólo para ciudadanos.