Intentan cerrar biblioteca

Los líderes de un condado rural de Texas celebraron una reunión especial esta semana, pero se retiraron de la drástica opción de cerrar su sistema de bibliotecas públicas en lugar de hacer caso a la orden de un juez federal de devolver a los estantes los libros sobre temas que van desde la sexualidad y el género de los adolescentes hasta la intolerancia y la raza.

Luego de los comentarios públicos tanto a favor como en contra de un posible cierre, el Tribunal de Comisionados del Condado de Llano decidió eliminar la consideración de un posible cierre de la agenda, asegurando que sus tres bibliotecas permanezcan abiertas.

"Intentaremos esto en los tribunales, no a través de las redes sociales ni de los medios de comunicación", dijo el juez del condado de Llano, Ron Cunningham, quien preside la corte de comisionados y es uno de los acusados en una demanda presentada hace un año por los usuarios de la biblioteca.

La lucha en el condado de Llano, hogar de unas 20 mil personas en la región montañosa de Texas en las afueras de Austin, refleja una explosión de intentos en los últimos años de prohibir los libros en los EU en medio de guerras culturales en aumento.

ENFRASCADOS

La reunión especial se convocó después de que el juez federal de distrito, Robert Pitman, otorgara una orden judicial temporal el mes pasado que ordenaba que casi 20 libros fueran devueltos a los estantes de la biblioteca.

Deborah Caldwell-Stone, directora de la Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, dijo que este era el primer incidente del que tenía conocimiento en el que los funcionarios se movieron para considerar cerrar un sistema por completo.

A partir de 2021, dice la demanda, los demandados comenzaron a usar varias tácticas para mantener ciertos libros fuera del alcance de los usuarios, desde trasladar los libros para niños a los que objetaron a la sección para adultos hasta suspender temporalmente el uso de su biblioteca digital.

Diane Moster, izquierda, y Katherine Chiarello, derecha, escuchan una transmisión en vivo de una reunión del Tribunal de Comisionados.

DESIGNADOS

La demanda también dijo que los pasos implicaron disolver una junta bibliotecaria anterior y luego llenarla con personas designadas, incluidos muchos de los que habían estado presionando al sistema para que prohibiera los libros.

Los otros acusados incluyen a los cuatro comisionados del condado, el director actual del sistema de bibliotecas y algunos miembros nuevos de la junta de la biblioteca.

Uno de los nuevos miembros de la junta de la biblioteca es Bonnie Wallace, quien estuvo entre los que hablaron en la reunión del jueves. Wallace, quien dijo que había más de 200 libros adicionales que cree que deberían prohibirse, estuvo entre los que leyeron en voz alta escenas de sexo explícito de libros que dijeron que estaban actualmente en los estantes.

"Estoy a favor de cerrar las bibliotecas temporalmente hasta que encontremos una solución a la inmundicia pornográfica que tenemos", dijo Wallace.

CONTROLES

El residente James Arno, que apoyó mantener abiertas las bibliotecas, dijo que los padres pueden controlar lo que leen sus hijos sin negar el acceso a los demás.

"No es nuestro trabajo quemar esta cosa hasta los cimientos para evitar que los niños lean lo que está leyendo esta gente", dijo Arno, refiriéndose al material explícito leído en voz alta en la reunión. "Es el trabajo de los padres saber en qué están metidos sus hijos".

Caldwell-Stone dijo que los libros dirigidos al condado de Llano se ajustan a las tendencias que están viendo en todo el país. "Las demandas que estamos viendo son para eliminar libros que reflejen las vidas y experiencias de personas LGBTQIA o reflejen las vidas y experiencias de personas de color, en particular personas negras", dijo.

POLÉMICOS

Los libros que se mantuvieron fuera de los estantes incluyen "Caste: The Origins of Our Discontent" de Isabel Wilkerson, "They Called Themselves the K.K.K: The Birth of an American Terrorist Group", de Susan Campbell Bartoletti, "In the Night Kitchen" de Maurice Sendak, "Es perfectamente normal: cuerpos cambiantes, crecimiento, sexo y salud sexual" de Robie H. Harris y "Ser jazz: mi vida como adolescente (transgénero)" de Jazz Jennings.

Otros eran libros ilustrados para niños, como "Larry the Farting Leprechaun" de Jane Bexley y "My Butt is So Noisy!" por Dawn McMillan.

"Estos son libros que, a lo largo de los años, hemos descubierto que atraen particularmente a los lectores varones jóvenes y son realmente excelentes herramientas para fomentar la alfabetización temprana y el amor por la lectura", dijo Caldwell-Stone.

La ALA recopiló más de 1200 desafíos el año pasado, con mucho la mayor cantidad desde que la asociación comenzó a recopilar datos hace más de 20 años. El número de 2022 fue casi el doble del total récord de 2021.

Jonathan Mitchell