Incendio masivo en planta petroquímica

HOUSTON, Texas.- Un incendio masivo en una planta química en una zona rural de Texas hoy envió una columna de humo negro al cielo mientras los funcionarios cerraban una carretera local y ordenaban a los residentes que se refugiaran.

ORDEN DE REFUGIO

Las autoridades emitieron la orden de refugio en el lugar para los residentes dentro de un radio de una milla de un incendio en una planta química en Shepherd el miércoles. Shepherd es una zona principalmente rural a unas 60 millas (100 kilómetros) al noreste de Houston.

Las autoridades del condado de San Jacinto dijeron que la explosión tuvo lugar en Sound Resource Solutions, una empresa que recicla y reenvasa varios productos químicos. El propietario de la planta dijo que la explosión fue causada por un accidente con una carretilla elevadora y que estaba bajo investigación.

El sheriff del condado de San Jacinto, Greg Capers, dijo que los funcionarios comenzaron a recibir llamadas poco después de las 8 a.m. sobre una explosión en las instalaciones de la compañía.

Capers dijo que un empleado sufrió quemaduras leves en el cuerpo y fue trasladado a un hospital, donde se encontraba en condición estable. Dijo que los informes iniciales indicaron que los químicos involucrados en el incendio eran líquidos inflamables, incluidos posiblemente diesel y trementina.

El incendio fue contenido el miércoles por la tarde, dijo el coordinador de Manejo de Emergencias del Condado de San Jacinto, Emmitt Eldridge. Los bomberos trabajaron con dos camiones con escalera para apagar el fuego con espuma.

Los disolventes producidos en la fábrica se utilizan para fabricar pegamento y removedores de pintura, dijo en un comunicado la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Polk. La agencia advirtió que los químicos de la planta son tóxicos y pueden causar irritación en los ojos y la piel.

Poco después del incendio en la planta, se pudo ver en vídeos capturados por los residentes una gran columna de humo que salía de la instalación.

La Oficina del Sheriff del condado de Polk compartió en Facebook que la columna podría dirigirse hacia el área de Livingston.

Las autoridades locales advirtieron a los residentes que se refugiaran en sus lugares y apagaran sus sistemas de aire acondicionado HVAC.

Capers dijo que 19 de los 37 empleados que trabajan para Sound Resource Solutions estaban de servicio en el momento de la explosión.

Una escuela privada con 31 niños cerca del lugar de la explosión fue evacuada de manera segura a través de un pasto y los estudiantes se reunieron con sus padres, dijo Capers.

Geoff Harfield, presidente de Sound Resource Solutions, dijo que estaba agradecido de que todos sus empleados estén a salvo.

"No me preocupa el negocio. Toda mi gente se fue a casa. Eso es lo que me importa", dijo Harfield.

Dijo que el empleado que resultó herido está "bien" y debería regresar con su familia el miércoles por la noche.