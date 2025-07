Defrauda con venta de placas de papel falsas

HOUSTON, Texas

El último hombre involucrado en una conspiración a gran escala para cometer fraude electrónico en relación con la venta de cientos de miles de placas de matrículas fraudulentas de Texas fue enviado a prisión, anunció el fiscal federal, Nicholas J. Ganjei.

Emmanuel Padilla Reyes, de 35 años, se declaró culpable el 13 de mayo.

El juez federal de distrito George C. Hanks ha ordenado a Reyes cumplir 60 meses en una prisión federal y pagar 22 millones de dólares en restitución al Departamento de Vehículos Motorizados de Texas. Al no ser ciudadano estadounidense, se espera que enfrente un proceso de deportación tras su encarcelamiento. En la audiencia, el tribunal escuchó el testimonio de la familia de una víctima que murió atropellada por un camión con una placa de papel falsa emitida por uno de los concesionarios de Reyes. Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que había muchas más víctimas como esta, cuyas vidas Reyes dañó y cambió, y que este no fue un delito sin víctimas.

"El plan criminal del acusado no solo era ilegal en sí mismo, sino que también facilitó la comisión de numerosos otros delitos, como robos a mano armada y tiroteos desde vehículos en movimiento", dijo Ganjei. "Los conductores de Texas merecen saber que los vehículos que circulan junto a ellos y sus familias tienen licencias de conducir legítimas, y no son instrumentos del delito".

"Este caso no sólo resultó en arrestos y sentencias de prisión para quienes estaban detrás de un esquema multimillonario a nivel nacional, sino que también impulsó cambios en la forma en que se emiten placas temporales en Texas. Cambios que entraron en vigor el 1 de julio", declaró el agente especial a cargo Douglas Williams, de la Oficina de Campo del FBI en Houston. "Es un gran impacto, y estoy muy orgulloso de nuestros socios policiales y del equipo del FBI en Houston que lo hicieron posible".

Reyes y sus cómplices vendieron más de 550,000 placas a través de internet y aplicaciones de mensajería, sin vender ningún vehículo. Usaba alias, incluyendo una identidad robada, para obtener licencias de concesionario de automóviles para el plan. Las placas falsas permitían a los compradores evadir el registro, el seguro y la detección policial, lo que facilitaba delitos como robos y tiroteos desde vehículos.

En Texas, los concesionarios de autos usados deben obtener un Número Distintivo General independiente para acceder al portal eTag del estado y emitir placas temporales para compradores. Al momento de la acusación, el sistema carecía de restricciones de ingreso de datos. Reyes utilizó identidades y documentos falsos para obtener licencias para dos concesionarios ficticios, "King´s Ranch Autoland" y "Texas Motor Company", y luego anunció la venta de placas temporales para compradores en Facebook e Instagram.

Reyes permanecerá bajo custodia en espera de su traslado a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones que se determinará en el futuro cercano.

Los coacusados Leidy Areli Hernández López, de 45 años, Octavian Ocasio, de 53, y Daniel Christine-Tani, de 36, también fueron acusados y condenados por el esquema y condenados a prisión. López, quien también se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, no se presentó en prisión.

Un gran jurado federal emitió una acusación formal el 20 de febrero, acusándola de no haberse presentado. López es considerada fugitiva y sigue vigente una orden de arresto contra ella. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con el FBI al 713-693-5000.

El FBI llevó a cabo la investigación con la asistencia de la Oficina del Alguacil del Condado de Travis - Precinto 3, el Departamento de Policía de Houston, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, la Policía Estatal de Nueva York y el Departamento de Policía de Nueva York. Los fiscales federales adjuntos Belinda Beek y Adam Goldman están a cargo del caso.