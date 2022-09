Solicitan auxilio

La alcaldesa Lori Lightfoot dijo que la ciudad aún no ha tenido noticias de ningún funcionario de Texas e instó al gobernador republicano Greg Abbott, a colaborar en un trato más humano a los inmigrantes.

"Él trata de enviar seres humanos, no carga, no carga, sino seres humanos a través del país a un destino incierto", dijo Lightfoot. "Está fabricando una crisis humana y no tiene sentido para mí".