Nevadas Inusuales en el Parque Nacional de Yosemite

PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE, California.- Un frente inusualmente frío, procedente del Golfo de Alaska, interrumpió el verano a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos el sábado, provocando nevadas en el monte Rainier del estado de Washington y en un mirador de Sierra Nevada, California.

Fotografías publicadas por el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades locales mostraron la cima de Rainer cubierta de blanco y una capa de nieve en Minaret Vista, un mirador al sureste del Parque Nacional de Yosemite, en la Sierra Nevada de California.

Larry Rich, subjefe de la comisaría del condado de Madera, dijo que "definitivamente" era "insólito" ver nieve en Minaret Vista, en agosto.

"No todos los días puedes pasar el día de tu cumpleaños rodeado de un paraíso invernal en pleno verano", dijo en un comunicado. "Fue un día que no olvidaré y un recordatorio único de por qué me encanta trabajar en esta zona. Es uno de esos momentos que hacen que trabajar aquí sea tan especial".

La nieve también cayó durante la noche en Mammoth Mountain, un destino de esquí en California, y el Servicio Meteorológico Nacional advirtió a los excursionistas y campistas que se preparan para lidiar con carreteras resbalosas.

El Servicio Meteorológico Nacional agregó que posiblemente caería más nieve ligera en la cresta de la Sierra Nevada, en California, sobre todo alrededor de Tioga Pass y elevaciones más altas del Parque Nacional de Yosemite.

Según los meteorólogos, no ha nevado en agosto en estos lugares desde 2003.

Tioga Pass se encuentra a una altura de más de 3.017 metros (9.900 pies) y es la entrada oriental a Yosemite, pero suele permanecer cerrado durante gran parte del año a causa de la nieve invernal, que puede tardar uno o dos meses en despejarse.

"Aunque la nieve no permanecerá mucho tiempo, las carreteras cercanas a Tioga Pass podrían estar resbalosas y los campistas y excursionistas deberían prepararse para las condiciones invernales", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.