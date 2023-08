Asignan 2 mdd en fondos para Head Start

RÍO HONDO, Texas

La subvención suplementaria llega a través de Neighbors in Need of Services Inc. (NINOS) para programas Head Start Río Hondo.

"Este financiamiento crucial permitirá que NINOS continúe brindando a las familias y los niños de los condados de Cameron y Willacy el apoyo que necesitan", dijo el congresista Vicente González durante el anuncio.

También destacó que Head Start ofrece servicios vitales de atención preescolar a muchas familias que de otro modo no podrían pagarlos.

"Los programas de Head Start se centran en el aprendizaje temprano, la salud y el bienestar familiar, todo lo cual ha demostrado preparar a los estudiantes para tener éxito en el salón de clases y más allá".

El programa cubre desde recién nacidos hasta los cuatro cuatro años de edad. Los niños de Head Start reciben servicios que incluyen servicios educativos, nutricionales, de salud dental, de transición y especiales.