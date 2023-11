Busca el amor y ofrece papeles de residencia

VIRGINIA, Estados Unidos

Así es el caso de Anlina Berk. La mujer de 41 años ha publicado en repetidas ocasiones en su cuenta de TikTok que está abierta a encontrar el amor.

De acuerdo con lo que declara, vive en Virginia, Estados Unidos, y se vale por sí misma, pues en todos los clips posa con lo que parece ser su uniforme. Asimismo, estuvo casada anteriormente, pero actualmente está ´libre´.

"¡No entiendo por qué los hombres no me miran!, ¿tienen miedo de las divorciadas? Nadie me escribe", aceptó en un video. No obstante, la caja de comentarios está repleta de interesados, pero parece que no ha llegado el indicado.





Berk es estadounidense, pero por diversas razones ha aprendido español. Aunque algunos de sus escritos tienen ligeros errores, su manejo es impecable al considerar que no es su lengua materna.

"Honestamente, no me importa la riqueza, la raza o el dinero. A los 40 sólo me importa el amor y quiero conocer un hombre que ame los coches y el futbol", redactó en otra actualización.