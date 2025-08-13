Decomisan más de medio millón de dólares en droga

HIDALGO, Texas.- El Puente Internacional de Hidalgo fue testigo de la incautación de droga valuada en más de medio millón de dólares.

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el mencionado cruce de acceso internacional, interceptaron la presunta cocaína oculta en un vehículo.

Según dio cuenta del decomiso la dependencia federal a través de un comunicado, el fin de semana oficiales del organismo asignados al Puente Internacional de Hidalgo interceptaron una carga de cocaína con un valor estimado de 647 mil dólares

Los narcóticos fueron encontrados en una camioneta Buick que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. Un oficial de la CBP seleccionó el vehículo para su inspección, la cual incluyó el uso de equipo de inspección no intrusivo y un equipo canino.

La inspección física condujo al descubrimiento de 20 paquetes de presunta cocaína con un peso total de 48.45 libras ocultos en el vehículo. Oficiales de la Oficina de Operaciones de la CBP (OFO) incautaron los narcóticos y el vehículo.

"Como lo demuestra esta última intercepción, nuestros oficiales de la CBP de primera línea continúan trabajando incansablemente para mantener los narcóticos dañinos fuera de las calles estadounidenses", declaró Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada Hidalgo/Pharr/Anzaldúas.

Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal.