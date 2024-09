Puente Internacional Hidalgo: Decomisa CBP 79 mil dólares no declarados

Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en el Puente Internacional Hidalgo incautaron esta semana más de 79,000 dólares en moneda no declarada, escondida dentro de un vehículo durante una inspección de salida.

"Nuestros oficiales de CBP de primera línea utilizaron su capacitación y experiencia junto con la tecnología en el entorno de salida y evitaron que una cantidad significativa de moneda no declarada se dirigiera al sur", dijo Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas. "Este tipo de incautaciones de efectivo a granel, a menudo producto de actividades ilegales, niegan a las organizaciones criminales transnacionales la capacidad de beneficiarse de sus empresas ilícitas y ejemplifican el compromiso continuo de CBP con nuestra misión prioritaria de seguridad fronteriza".

La incautación ocurrió el lunes 23 de septiembre en el Puente Internacional de Hidalgo cuando un oficial de la CBP remitió un Honda 2008 en dirección sur conducido por un ciudadano mexicano de 58 años para un examen secundario. Después de un examen minucioso que incluyó el uso de un sistema de inspección no intrusivo, los oficiales descubrieron cinco paquetes que contenían un total de $79,392 en moneda no declarada escondidos dentro del vehículo.

Los oficiales de la CBP incautaron la moneda. Los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal.

No es un delito llevar más de 10,000 dólares, pero es un delito federal no declarar moneda o instrumentos monetarios por ese monto o más a un oficial de la CBP al ingresar o salir del país o esconderlos con la intención de evadir los requisitos de declaración. No declarar puede resultar en la incautación de la moneda y/o arresto.