Advierte Garland: ´no me intimidarán´

WASHINGTON

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, rechazó enérgicamente el martes lo que, según señaló, eran ataques sin precedentes contra el Departamento de Justicia, y dijo a los republicanos que han buscado declararlo en desacato que no se dejará intimidar.

Durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, Garland criticó la "teoría de conspiración" impulsada por los aliados de Donald Trump sobre que el departamento estaba detrás de la acusación en la corte estatal de Nueva York en la que el expresidente republicano fue declarado culpable de 34 cargos de delito grave.

Garland señaló que la afirmación sin fundamento era "un ataque al propio proceso judicial". Y se opuso a las "falsedades infundadas y extremadamente peligrosas" que se están difundiendo sobre el FBI, así como a las amenazas de desfinanciar las investigaciones del fiscal especial contra el expresidente Trump.

Sus declaraciones se produjeron mientras los republicanos han avanzado para declararlo en desacato por la negativa del gobierno del presidente Joe Biden a entregar el audio de la entrevista de Biden con el fiscal especial Robert Hur, que se centró en el manejo de documentos confidenciales por parte del presidente.

Una transcripción de la entrevista de Biden se hizo pública, pero el presidente invocó el privilegio ejecutivo sobre el audio el mes pasado para bloquear su liberación. La Casa Blanca ha dicho que los legisladores republicanos sólo quieren el audio para cortarlo y usarlo con fines políticos.

El Departamento de Justicia ha argumentado que los testigos podrían ser menos propensos a cooperar si saben que sus entrevistas podrían hacerse públicas. Garland les dijo a los legisladores que no "pondría en peligro la capacidad de nuestros fiscales y agentes para hacer su trabajo de manera efectiva en futuras investigaciones".

"No me dejaré intimidar", aseveró Garland. "Y el Departamento de Justicia no se dejará intimidar. Continuaremos haciendo nuestro trabajo libre de influencia política. Y no retrocederemos en la defensa de nuestra democracia".

El representante Jim Jordan, el principal republicano de la comisión, criticó a Garland en su declaración inicial por una amplia gama de decisiones que describió como políticamente motivadas por parte de las fuerzas del orden público federales, incluidas las conclusiones de diferentes fiscales especiales de que Trump manejó de manera delictiva documentos confidenciales mientras que Biden no lo hizo.

"Muchos estadounidenses creen que ahora hay un doble estándar en nuestro sistema de justicia. Creen eso porque lo hay", comentó Jordan.

El representante Matt Gaetz, quien fue investigado por el Departamento de Justicia, pero no fue acusado en una investigación de tráfico sexual, tuvo un intercambio tenso al principio de la audiencia cuando exigió saber si el departamento produciría registros relacionados con el caso del estado de Nueva York en el que Trump fue declarado culpable la semana pasada.

Garland dijo que las acusaciones de Gaetz de que había "enviado" a la fiscalía del distrito de Manhattan a un abogado del Departamento de Justicia que luego se convirtió en parte del equipo de acusación de Trump eran falsas, e insistió en que no tenía nada que ver con ello.