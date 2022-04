No detendrá las demandas sexuales contra Boy Scouts

Las víctimas de abuso sexual infantil en Arizona pueden proceder con demandas contra grupos como Boy Scouts of America después de que la Corte Suprema del estado rechazó las afirmaciones de que una ley estatal que extiende el derecho de las víctimas a demandar era inconstitucional.

Arizona es uno de los muchos estados que han reaccionado ante el abuso sexual infantil en los últimos años al permitir que las víctimas de abusos de hace décadas demanden a grupos que no los protegieron de los depredadores. Eso ha llevado a juicios contra la Iglesia Católica Romana, los Scouts y otros.

El tribunal superior rechazó la semana pasada las apelaciones de Big Brothers Big Sisters of America y sus afiliados en el centro y sur de Arizona de los fallos de los tribunales inferiores que determinaron que una ley de 2019 que prorrogaba el estatuto de limitaciones era constitucional.

Los fallos parecen ser los primeros en abordar directamente si la ley de Arizona es legal, según el abogado de Phoenix, Robert Pastor, quien representa a las víctimas en los dos casos que consideró el tribunal superior.

Esas demandas alegan que el grupo que conecta a los jóvenes llamados "Pequeños" con mentores adultos conocidos como "Grandes" no supervisó adecuadamente a los Grandes. Los casos involucraron a dos hombres que abusaron de niños, uno en 1983 y otro en la década de 1970, según muestran los documentos judiciales. Los hombres no son acusados.

Child USA , un grupo nacional que presiona por las llamadas leyes de "reactivación" que permiten que los casos antiguos se lleven a los tribunales, instó al tribunal superior a confirmar los fallos de los tribunales de primera instancia. Señaló que Arizona se encontraba entre más de 30 estados que promulgaron legislación desde 2002 que permite tales demandas, la mayoría en los últimos años.

"Un fallo en contra de la ventana de reactivación (de la ley) tendría ramificaciones negativas para todos los sobrevivientes de abuso sexual infantil en todo Arizona que están abrazando la ventana en busca de la justicia esperada desde hace mucho tiempo", dice la presentación del grupo.

La Corte Suprema de Utah en 2020 desechó su ley de reactivación, pero otros estados las han ratificado, incluida la Corte Suprema de Connecticut en 2015 en un caso que involucró a un sacerdote católico romano.

El tribunal superior de Arizona consideró las apelaciones de las decisiones de dos jueces del Tribunal Superior del condado de Maricopa que rechazaron los argumentos de Big Brothers Big Sisters de que la Legislatura violó sus derechos de debido proceso al extender el estatuto de limitaciones.

Los jueces dijeron en fallos emitidos el año pasado que los tribunales han sostenido durante mucho tiempo que cambiar un estatuto de limitación para reclamos no penales está dentro de los derechos de las legislaturas.

Las demandas se suspendieron mientras el grupo apelaba, pero ahora pueden proceder.

La portavoz de Big Brothers Big Sisters of America, Dvon Williams, dijo que el grupo no comenta sobre litigios. La directora ejecutiva del capítulo del sur de Arizona, Marie Logan, se negó a comentar sobre las demandas, y las llamadas y los correos electrónicos a la filial en Phoenix no fueron devueltos de inmediato.